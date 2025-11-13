G7'den Sudan'da sivilleri hedef alan HDK'ye kınama: Rubio, örgüte silah desteğinin kesilmesi için çağrı yaptı

Haberin Devamı

Rubio, Kanada'nın Niagara bölgesinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sudan'da yaşananların "dehşet verici" olduğunu belirten Rubio, bu konuda Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalıştıklarını, "ilgili taraflara baskı uyguladıklarını" dile getirdi.

Rubio, "(Silah) Bu desteğin kesilmesi gerekiyor. HDK'nin dışarıdan yardım aldığı açık, bu yardımın sadece finansman sağlayan bir ülkeden gelmediği de ortada. Aynı zamanda bazı ülkeler, bu yardımların sevkiyatı ve taşınması için kendi topraklarının kullanılmasına da izin veriyor." ifadelerini kullanarak, bu konuda herhangi bir ülkeyi doğrudan hedef almak istemediğini söyledi.

Bakan Rubio ayrıca, İngiltere'nin Karayipler'de "uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere" yönelik ABD saldırılarından duyduğu endişe nedeniyle Washington ile istihbarat paylaşımını durdurduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını savundu.

Avrupa'da dile getirilen, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal edebileceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Rubio, "Bence Avrupa Birliği'nin uluslararası hukukun ne olduğuna karar verme yetkisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

G7'DEN HDK'YE KINAMA

Kanada, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Avrupa Birliğinden (AB) temsilciler, Kanada'nın Niagara bölgesindeki toplantılarının ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sudan'da HDK'nin siviller ile yardım görevlilerine yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilerek, bu savaşın yol açtığı kıtlığın, dünyanın en büyük insani krizine dönüştüğü vurgulandı.

"Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni insan haklarına saygı göstermeye, gerilimi düşürmeye, derhal ve kalıcı bir ateşkese bağlı kalmaya ve insani yardımların hızlı ve engelsiz geçişini sağlamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, barış ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze'ye insani yardımın engelsiz girişine izin verilmesi çağrısı yapılarak, ateşkes anlaşmasına desteklerini yineledikleri aktarıldı.

Çin'in askeri yığınağını artırmasından endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, Pekin yönetimine "şeffaflığı artırma" çağrısından bulunuldu.

SUDAN'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.