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G7'den Rusya'ya uyarı: Ukrayna'yı işgalin dev sonuçları olur

#Rusya#Ukrayna#Dünya
G7den Rusyaya uyarı: Ukraynayı işgalin dev sonuçları olur

G7 ülkeleri, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "dev sonuçlarla karşı karşıya kalacağı" konusunda Rusya'yı uyardı.

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Pazar günü Liverpool'da düzenlenen zirvenin ardından konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik agresif politikalarını sonlandırmasını talep ettiklerini söyledi.

Öte yandan Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, bölgedeki Rus askerlerinin kimseye tehdit oluşturmadığını söyledi.

Moskova'nın son dönemde Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması, bölgede gerilimin yükselmesine yol açmıştı. Ukraynalı yetkilileri Rusya'nın Ocak sonunda bir operasyon hedefliyor olabileceğini duyurmuştu.

Rus basınına göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Putin'in görüşmenin ardından iyimser olmak için bir neden bulamadığını fakat Biden ile yüz yüze görüşmeyi istediğini söyledi.

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İki lider Salı günü video konferans ile görüşmüştü. Biden görüşmede Putin'e, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'nın "bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını ilettiğini" söyledi.

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G7 Pazar günkü zirvede Rusya'ya gerilimi azaltma, diplomatik kanalları kullanma ve askeri faaliyetlerin şeffaflığı konusunda uluslararası yükümlülüklere uyma çağrısı yaptı.

Putin Perşembe günkü konuşmasında, Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışmaların "soykırım gibi göründüğünü" söylemişti.

Bu bölgedeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'ten beri hükümet güçleriyle çatışıyor.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'yla yakınlaşmasının bir provokasyon olduğunu ve kendisine tehdit oluşturduğunu savunuyor.

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#Rusya#Ukrayna#Dünya

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