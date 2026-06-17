G7 Zirvesi'nde gaf üstüne gaf! Diplomasinin perde arkası mikrofonlara yansıdı: Dünya liderleri neler konuştu?

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Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, sadece küresel siyasetin yönünü tayin eden resmi oturumlarla değil, kameralara ve açık kalan mikrofonlara yansıyan şoke edici diyaloglarla dünya gündemine oturdu.

Zirve kapsamında en çok konuşulan olaylardan biri, ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasındaki ikili görüşmede yaşandı.

Görüşme sırasında Al Nahyan’ın kısık bir ses tonuyla konuşması üzerine, Trump salondaki tüm atmosferi bir anda değiştiren bir hamle yaptı.

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Salondakilere dönerek yüksek sesle, “Bunun sesini duyan var mı?” diyen Trump, şaşkınlık yaratan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kadar zengin olduğunuzda sesini yormanıza gerek kalmaz"

Trump’ın ekonomik güce atıfta bulunan bu sözleri salondaki bazı katılımcılar arasında gergin bir gülüşmeye yol açtı.

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Kameralara yansıyan görüntülerde, BAE lideri Al Nahyan’ın bu çıkış karşısında son derece soğuk ve ifadesiz bir tutum sergilediği görüldü. Diplomatik nezaketi hiçe sayan bu anlar, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

KANADA BAŞBAKANI'NDAN TRUMP'A ÇİN İTİRAFI

Zirvenin bir diğer perde arkası krizi ise ticaret başlığında yaşandı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Ocak ayında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde, Justin Trudeau döneminde ABD ile eş zamanlı olarak getirilen Çin menşeli elektrikli araç yasağını esnetmişti.

Kanada'nın gümrük vergisini yüzde 100'den yüzde 6,1'e indirerek sınırlı sayıda aracın ülkeye girişine izin vermesi, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick tarafından "Kanada kurallarla oynuyor" sözleriyle sert şekilde eleştirilmişti.

G7 çalışma yemeği öncesinde kameralar, Kanada Başbakanı Carney’i, oturan ABD Başkanı Trump’ın yanına eğilmiş, bu gizli anlaşmayı savunurken yakaladı. Açık kalan mikrofonlardan iki liderin, Kanada'nın yılda en fazla 49 bin Çin yapımı otomobil almasını öngören kota üzerine konuştukları duyuldu.

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Carney'nin Trump'a, “Pazarımızın yüzde üçünden azı, 49 bin araba” dediği, ardından eliyle bir tavan sınırı işaret ederek “Bir kapak” ifadesini kullandığı kayıtlara geçti.

ABD Başkanı dikkatle başını sallarken Carney, “Aslında bunu beğeneceğinizi düşünmüştüm” diyerek Trump’ın onayını almaya çalıştı.

Trump'ın yanıtı ise beklentilerin aksine pozitif oldu: “Bu iyi, hoşuma gitti.”

LİDERLERİN MİKROFON GEYİKLERİ

Savaş ve küresel krizlerin gölgesindeki zirvede liderler, resmi oturum aralarında samimi sohbetler de gerçekleştirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigara alışkanlığı, açık kalan mikrofonlar sayesinde G7 gündemine oturdu.

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Meloni, sabahları uyanabilmek için “üç kahve” içmek zorunda olduğunu söylerken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in sigaraya ihtiyaç duyup duymadığını sorması üzerine, “bir ay önce” sigarayı bıraktığını açıkladı.

Bunun üzerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya "Ne zaman bıraktınız?" diye sordu. Costa, sigarayı bırakmasının üzerinden 21 yıl geçtiğini söyledi.

FIFA 2026 Dünya Kupası ve Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi de liderlerin masasındaydı. İngiltere Başbakanı Starmer’ın, Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile 0-0 berabere kalmasını coşkuyla anlatarak “Gerçekten dikkat çekici, söylemeliyim” dediği duyuldu.

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Trump ise 15 Haziran’daki 80. doğum gününde Beyaz Saray’da düzenlediği Ultimate Fighting Championship (UFC) kafes dövüşü etkinliğinden bahsederek, UFC CEO'su Dana White'a övgüler yağdırdı.

MACRON SAATİNİ UNUTTU, TRUMP 'BANA VERİN' DEDİ

Çalışma yemeğinin ardından yaşanan bir başka trajikomik an ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dalgınlığı oldu. Macron, yemek yenen masada lüks saatini unuttu.

Durumu ilk fark eden Kanada Başbakanı Mark Carney, diğer liderlere dönerek, “Saatini burada bırakmış. Saati bizde” diyerek espri yaptı.

Masadaki saati gören ABD Başkanı Donald Trump ise kendine has tarzıyla hemen devreye girerek, “Eğer gittiyse bana verin, verin bana” ifadelerini kullandı.