G7 Zirvesi başladı... Liderler lüks tatil cennetinde

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Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin liderlerinin bir araya geldiği G7 Zirvesi, İtalya’nın ev sahipliğinde başladı. Liderler, Madonna ve Justin Timberlake gibi dünyaca ünlü isimlerin de uğrak yeri olan Güney İtalya’daki lüks tatil beldesi Borgo Egnazia’da 2 gün geçirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Papa Françesko’nun da aralarında bulunduğu G7 dışındaki davetliler ise Gazze ve Ukrayna’daki savaşlardan iklim krizi ve yapay zekâya kadar kritik meseleleri ikili görüşmeler ve özel oturumlarda ele alacak.





ÜNLÜLERİN UĞRAK YERİ

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya’nın yanı sıra; Türkiye, Ukrayna, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Tunus, Moritanya, Birleşik Arap Emirlikleri’nin liderleri de zirveye katılıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de iki günü İtalya’da geçirecek.

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Geleneksel köy tarzında inşa edilmiş bir tatil kompleksi olan Borgo Egnazia, İtalya’nın Adriyatik kıyısında, çizme şeklindeki ülkenin “topuğundaki” Puglia’da yer alıyor. Başkent Roma’ya 500 kilometre uzaktaki Puglia, “gözlerden uzak bir vaha” olarak nitelendiriliyor. Zirveyi takip eden medya mensupları ise yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Bari’deki bir merkezde tutulacak ve yalnızca basın konferanslarına katılabilecek.





Haziran ayında iki gecelik konaklamanın 2 bin Euro’ya (yaklaşık 70 bin TL) mal olduğu lüks kompleksin içerisinde Michelin yıldızlı bir restoran, lüks mağazalar ve spa tesisleri yer alıyor. “Popun kraliçesi“ lakaplı ABD’li şarkıcı Madonna burada üç kez kaldı, bir seferinde doğum gününü kutladı. ABD’li şarkıcı Justin Timberlake, aktris Jessica Biel ile 2012 yılındaki düğünleri için Borgo Egnazia’yı tercih etti.

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GÜNDEMDE NELER VAR

Bu tatil cennetinde liderlerin ajandasında ise Gazze ve Ukrayna savaşlarının yanı sıra, Afrika’dan Asya-Pasifik’e geniş bir coğrafyaya uzanan meseleler bulunuyor. Zirve kapsamında bir dizi ikili görüşme yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminin ilk maddesinin Gazze olması bekleniyor. Zirvenin önemli meselelerinden biri de Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar. ABD, zirve kapsamında yeni yaptırımlar ve ihracat kontrol önlemleri açıklayacak.

POLİS SENDİKASI İSYAN ETTİ

G7 zirvesi için alınan sıkı güvenlik önlemleri kapsamında İtalyan polisleri “Mykonos Büyüsü” isimli bir gemiye yerleştirildi. Ancak polis sendikası, güvenlik güçlerinin kötü koşullar altındaki eski gemiye “fareler gibi sıkıştırıldığından” şikâyet ediyor. Sendikaya göre geminin bozuk klimaları, sıcaklıkların 30 santigrat dereceye ulaşması ve tavanlardan su damlaması nedeniyle polis memurları uyumakta zorlanıyor, yemek alabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.