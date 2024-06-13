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G7 liderleri İtalya'da bir araya geldi

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#G7#İtalya#G7 Zirvesi
G7 liderleri İtalyada bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 13:14

G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın Puglia bölgesinde başladı. İtalya, Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya’dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin gündeminde Ukrayna ve Orta Doğu var.

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Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri, bu yıl dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da bir araya geliyor. Bugün başlayan ve 3 gün sürecek zirve kapsamında liderler, gündemdeki küresel sorunları ele alacak.

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılanan G7 liderleri oturum öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

G7 liderleri İtalyada bir araya geldi

Zirvenin ilk gününde Afrika, Orta Doğu ve Ukrayna konusunda 3 oturum gerçekleştirilecek. İkinci günde davetli ülkelerin lideriyle göç, Hint-Pasifik, ekonomik-güvenlik, yapay zeka ve enerji ile Afrika ve Akdeniz konularının ele alınacağı zirvenin son gününde ise liderler basın toplantısı düzenleyecek.

Ukrayna'ya yönelik destek zirve gündeminin ilk sıralarında yer alacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin liderlerle bir araya geleceği zirvede, Rusya'nın Şubat 2022'de saldırılarını başlatmasının ardından Batı ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya destek için kullanılmasına yönelik plan görüşülecek.

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#G7#İtalya#G7 Zirvesi

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