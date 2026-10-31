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G20’de fotoğraf gerilimi ... Rus bakanı istemediler

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#G20#Diplomatik Kriz#Rusya
G20’de fotoğraf gerilimi ... Rus bakanı istemediler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 07:00

ABD’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda fotoğraf çekimi diplomatik krize neden oldu. Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki zirve öncesinde yapılması planlanan geleneksel “aile fotoğrafı” çekimi, Avrupalı diplomatların Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile aynı karede yer almayı reddetmesi üzerine iptal edildi.

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Toplantı arasında gazetecilere konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, “Avrupalı ortaklarımızın Lavrov ile göründüğü bir aile fotoğrafı olmayacak. Rusya ile normal bir ilişki söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Ukrayna’nın işgalinden bu yana İngiltere, Rus temsilcilerle doğrudan ilişki kurmamaya özen gösteriyor. Bu politikayı da değiştirmeye niyetimiz yok” dedi. Kaynaklar, Avustralya ve Kanada heyetlerinin de Lavrov ile aynı fotoğraf karesinde yer almak istemediklerini iddia etti.

G20’de fotoğraf gerilimi ... Rus bakanı istemediler

FİDAN-RUBIO GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede ilk oturum, dünyadaki ekonomik ve jeopolitik zorluklara karşılık “uluslararası işbirliği” çağrısıyla başladı. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katıldı. Fidan zirve kapsamında Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili konuların yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Gazze’deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.

 

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#G20#Diplomatik Kriz#Rusya

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