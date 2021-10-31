Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından olan ve "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi, sabah bazı G20 liderlerini ağırladı.
Ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi rehberliğinde G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderler, Trevi Çeşmesi'ne giderek, “Roma’ya tekrar geri gelmeyi” dileme anlamını taşıyan geleneği sürdürerek, çeşmeye 1 avroluk madeni para attı.
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