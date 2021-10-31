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Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından olan ve "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi, sabah bazı G20 liderlerini ağırladı.



Ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi rehberliğinde G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderler, Trevi Çeşmesi'ne giderek, “Roma’ya tekrar geri gelmeyi” dileme anlamını taşıyan geleneği sürdürerek, çeşmeye 1 avroluk madeni para attı.

Liderlerin kültürel gezi turuna, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu bir grup katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da aralarında bulunduğu bazı liderler bu etkinliğe katılmadı.Etkinlik sırasında çeşme etrafında geniş güvenlik önlemi alındı. Çeşme ve etrafı halka kapatılırken, ziyaret sırasında İtalyan güvenlik güçlerine ait helikopterle hava devriyesi de gerçekleştirildi.İtalya'nın düzenlediği 16'ıncı G20 Liderler Zirvesi, bugünkü oturumlarla sona erecek.