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G20 zirvesinde Rus bakan krizi

Güncelleme Tarihi:

#G20#Maliye Bakanları#Toplantı
G20 zirvesinde Rus bakan krizi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 07:00

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD’nin davetiyle G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na dört yıl sonra ilk kez yüz yüze katıldı. Kuzey Carolina’daki Asheville kentinde düzenlenen toplantıda Siluanov’un G20’ye dönmesi Avrupalı bakanların tepkisini çekti.

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Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, “Rusya’ya güvenmiyoruz. Sürekli yalan söylüyorlar” derken, Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, yeni yaptırım paketi hazırladıkları dönemde Siluanov’un ABD’de ağırlanmasını “rahatsız edici” buldu. Avrupa temsilcileri Siluanov ile aynı karede yer almayı reddetti, aile fotoğrafı Rus bakan olmadan çekildi. Siluanov, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de görüştü. Rusya, görüşmede finansal iş birliğinin ele alındığını açıklarken, ABD’li bir yetkili Trump’ın Ukrayna için hazırladığı barış planının da gündemde olduğunu söyledi. Reuters ve AFP’ye konuşan kaynaklara göre Bessent savaş sona ermeden Rusya’ya ekonomik rahatlama sağlanmayacağını açıkça iletti. Nisan 2022’de gerçekleşen G20 zirvesinde Siluanov’un çevrim içi katılımı dahi protesto edilmiş, Batılı temsilciler Rus yetkililerin konuşması sırasında salonu terk etmişti.

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#G20#Maliye Bakanları#Toplantı

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