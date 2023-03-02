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G20 toplantısında gergin anlar! Lavrov'dan sert sözler: Komediye çevirdiniz...

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#G20#LAVROV#Blinken
G20 toplantısında gergin anlar Lavrovdan sert sözler: Komediye çevirdiniz...
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 16:56

Hindistan'da düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı gergin anlara sahne oldu. ABD ve Rusya, birbirlerini toplantıya gölge düşürmekle suçladı.

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Hindistan'da düzenlenen G-20 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı Ukrayna savaşının gölgesinde başladı. Aralarındaki gerilim her geçen gün daha da yükselen ABD ve Rusya dışişleri bakanları Yeni Delhi'deki toplantıda kısa bir konuşma yaptılar. Toplantıya Lavrov'un yaptığı sert açıklamalar damga vurdu.

BLİNKEN :TOPLANTI SAVAŞIN GÖLGESİNDE KALDI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken toplantının Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın gölgesinde kaldığını söyledi. "Maalesef bu toplantı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı temelsiz ve haksız savaşı, sivil hedeflere yönelik kasıtlı imha harekatı ve BM'nin temel ilkelerine aykırı saldırısıyla gölgelendi" ifadelerini kullanan Blinken, "Ukrayna'ya destek olmaya çalışırken, küresel zorlukların çözümüne öncülük etmeye odaklanmayı sürdürüyoruz. Dünyanın ihtiyaç duyduğu ve beklediği şey bu" şeklinde konuştu.

Blinken, "Uluslararası barış ve ekonomik istikrar adına Rusya'ya saldırganca savaşını sona erdirmesi ve Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

G20 toplantısında gergin anlar Lavrovdan sert sözler: Komediye çevirdiniz...

LAVROV BATI'YI SUÇLADI: G20'Yİ KOMEDİYE ÇEVİRDİLER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise batılı ülkelere yönelik suçlamalarda bulundu. Lavrov, bazı Batılı delegasyonların ekonomideki başarısızlıklarının sorumluluğunu Rusya'ya yükleyerek G-20 gündemini “komediye” çevirdiğini ifade etti.

Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, "AB temsilcileri aksini iddia etse de, Batı Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı için engeller yaratıyor" dedi.
G20 toplantısında gergin anlar Lavrovdan sert sözler: Komediye çevirdiniz...

KISA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER

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ABD Dışişleri Bakanlığından adı açıklamayan üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yeni Delhi’de gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile kısa bir görüşme yaptı.

Yetkiliye göre yaklaşık 10 dakika süren görüşmede Blinken, Lavrov'a, 'ABD'nin savaş bitene kadar Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini' söyledi. Blinken ayrıca, Rusya’nın nükleer silahların sınırlandırılmasını içeren Yeni START Anlaşması'na katılımı askıya alma kararından vazgeçmesini ve tutuklu ABD vatandaşı Paul Whelan'ı serbest bırakmasını istedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı da ikilinin "kısa bir süre görüştüğünü" doğruladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "BLİNKEN, Lavrov ile temas kurmak istedi. Lavrov, hareket halindeyken (Blinken ile) konuştu. Müzakere, buluşma ve benzeri şeyler olmadı" ifadelerini kullandı.

Blinken ve Lavrov, en son savaştan önce Ocak 2022'de yüz yüze görüşmüştü.

G20 toplantısında gergin anlar Lavrovdan sert sözler: Komediye çevirdiniz...

RUSYA VE ÇİN'DEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Öte yandan, Lavrov G-20 toplantısının oturum aralarında Çinli mevkidaşı Qin Gang ile görüştü. Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanların, diğer ülkelerin iç işlerine karışma, şantaj ve tehdit yoluyla tek taraflı yaklaşımları dayatma ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine karşı çıkma girişimlerini reddetme konularında mutabık kaldığı kaydedildi. Lavrov ve Qin, ikili ilişkileri derinleştirmek üzere karşılıklı temasları sürdürme konusunda da görüş birliğine vardı.

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#G20#LAVROV#Blinken

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