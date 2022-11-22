G20 sonrası Endonezya’da deprem şoku! 162 ölü

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Cava Adası’nın Ciranjang şehrinin 18 km güneybatısında yerel saatle 13.21’de meydana gelen depremin, 10 km derinlikte kaydedildiğini duyurdu. 162 olarak açıklanan can kaybının artabileceğini belirten yetkililer, en az 326 kişinin de yaralandığını bildirdi. Merkez üssünden 100 km uzaklıktaki başkent Cakarta’da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Zirvenin gerçekleştirildiği Bali Adası ise depremin merkez üssüne yaklaşık 900 km mesafede bulunuyor.