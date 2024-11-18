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G20 liderleri Brezilya’da toplanıyor

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#G20#Brezilya#Toplantı
G20 liderleri Brezilya’da toplanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 07:00

‘Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen’ temasıyla gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde başladı.

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İki gün sürmesi beklenen ve G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği’nin liderlerinin katılacağı zirve için şehirde yüksek güvenlik önlemleri alındı; 8 bin asker görevlendirildi.

733 BOŞ TABAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede dünya liderleri ‘Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele’, ‘Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu’ ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma ile Enerji Geçişi’ oturumlarına katılacak. Dünya liderlerinin ikili görüşmelerde de bulunacağı zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA’nın liderleri de bir araya gelecek. Zirvede ayrıca ‘Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak’a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak. Brezilyalı insan hakları aktivistleri, zirve öncesinde dünya çapında açlık çeken 733 milyon insanı temsil etmek için Copacabana Plajı’na 733 boş tabak koydu. Zirve sonunda Brezilya, G20 dönem başkanlığını Güney Afrika’ya devredecek.

 

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#G20#Brezilya#Toplantı

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