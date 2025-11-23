G20 Liderler Zirvesi sona erdi: Dünya ekonomisine yön verecek reformlar tartışıldı

Haberin Devamı

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) 22-23 Kasım'da yapılan zirvede iklim finansmanı, borç hafifletme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma yatırımlarına daha adil erişim ve kritik madenlerden elde edilen değerin yerel ekonomilerde tutulması gibi Küresel Güney'in başlıca sorunları masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de yer aldı.

EKONOMİNİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK REFORMLAR TARTIŞILDI

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda dünya ekonomisinin geleceğine yön verecek reform başlıklarını ele aldı.

Zirvenin dünkü ilk oturumunda, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için ticaretin rolü, kalkınma finansmanı ve borç yükünün azaltılmasına odaklanıldı.

İkinci oturumda afet riskinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele, adil enerji dönüşümü ve gıda sistemlerinin güçlendirilmesi konuşuldu.

Zirvenin ilk günü sonunda Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın liderler onuruna verdiği akşam yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Bugün düzenlenen üçüncü oturumda ise kritik minerallerin kullanımı, insana yaraşır iş olanakları ve yapay zekanın küresel ekonomi ile çalışma hayatına etkileri tartışıldı.

'KÜRESEL GÜNEY' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, zirvenin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, Güney Afrika'nın dönem başkanlığını, Afrika ve Küresel Güney'in önceliklerini G20 gündeminin merkezine yerleştirmek için kullandığını belirtti.

Ramaphosa, zirvenin ilk günü kabul edilen sonuç bildirisine ilişkin, "G20 Güney Afrika Zirvesi Liderler Bildirgesi, sözlerden ibaret değil, dünyanın her yerindeki insanların yaşamlarını iyileştirecek somut eylemlere yönelik bir taahhüttür." ifadelerini kullandı.

Liderlere Johannesburg'da gösterilen birlik ruhunu korumaları çağrısında bulunan Ramaphosa, konuşmanın sonunda "Bu G20 Zirvesi'nin tokmağı, zirveyi resmen kapatıyor ve şimdi G20'nin bir sonraki başkanı olan ABD'ye geçiyor. Gelecek yıl tekrar görüşeceğiz. Zirve kapanmıştır." dedi.

SONUÇ BİLDİRİSİ ABD'NİN İTİRAZINA RAĞMEN KABUL EDİLDİ

Johannesburg'daki zirvenin en önemli olaylarından biri ABD’nin itirazına karşı Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisinin liderler tarafından kabul edilmesi oldu.

Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe gösteren ABD Başkanı Donald Trump ise zirveye katılmadı ve zirvede ABD temsilcisi bulunmadı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Trump yönetimi, özellikle zirvenin sonuç bildirisinde "iklim değişikliği" ve "yenilenebilir enerji" ifadelerinin yer almasını istememişti.

AFRİKA'NIN KALKINMA ÖNCELİKLERİ KÜRESEL GÜNDEMİN MERKEZİNDE OLACAK

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Sonuç bildirisinde, küresel çatışmaların sona erdirilmesi, iklim finansmanının artırılması ve Afrika’nın kalkınma önceliklerinin küresel gündemin merkezine alınmasına vurgu yapıldı.

Bildiride, Filistin’in diğer çatışmalarla birlikte ilk kez aynı çerçevede anıldığı dikkati çekti ve Paris Anlaşması hedefleri ile gelişmekte olan ülkelere yönelik trilyon dolarlık iklim finansmanı ihtiyacı yeniden teyit edildi.

DEVİR TESLİM YAPILMADI

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, dönem başkanlığının ABD'ye devredileceği geleneksel devir teslim töreni gerçekleştirilmedi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın boykot ettiği zirvenin sonundaki devir teslim törenine Washington yönetiminin maslahatgüzar düzeyinde katılım gösterme talebine ilişkin şunları söyledi:

"ABD G20 üyesidir ve temsil edilmek isterlerse, yine de uygun seviyedeki herhangi birini gönderebilirlerdi. Bu, liderler zirvesidir. Uygun seviye, devlet başkanı, o ülkenin cumhurbaşkanı tarafından atanan özel bir temsilci veya bir bakan da olabilir."

Lamola, ABD'den üst düzey katılım olmadığı için dönem başkanlığı devir teslim töreninin yapılmayacağını belirterek, "Güney Afrika Cumhurbaşkanı, ABD'li maslahatgüzara devretmeyecek. (Dönem başkanlığını) ABD'ye, Güney Afrika sınırları içinde düzenlememizi istedikleri herhangi bir yerde veya bakanlık ofislerinde devredeceğiz." dedi

Washington yönetimi, oturumlara katılmama kararına rağmen zirvenin sonunda dönem başkanlığının Güney Afrika'dan ABD'ye devredileceği törene katılmak üzere Pretorya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc D. Dillard'ın başkanlığında küçük bir heyeti görevlendirmişti.