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Dünya
Haber Giriş: 05.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

G-7 paravanlar arkasında buluştu

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G-7 paravanlar arkasında buluştu

Dünyanın en zengin 7 ülkesinin dışişleri bakanları salgın nedeniyle ancak iki yıl sonra yüz yüze bir araya gelebildi. Bakanlar şeffaf paravanlar ardında buluştu.

İngiltere'nin başkenti Londra’da sıkı koronavirüs önlemleri altında düzenlenen zirve; ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya dışişleri bakanlarını bir araya getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle, bakanlar şeffaf paravanlarla çevrili masada oturdu. Myanmar’daki durum ve Etiyopya’nın Tigray bölgesindeki çatışmaların yanı sıra Çin, Rusya ve İran ile ilişkilerin ele alındığı görüşmeler bugün sona erecek. 2 günlük buluşma, 4-5 Haziran tarihlerinde yine Londra’da yapılacak G7 Liderler Zirvesi’ne hazırlık niteliği taşıyor. Haziran ayındaki etkinlik, ABD Başkanı Joe Biden’ın yurtdışına ilk ziyareti olacak.

DEĞİŞEN ÇİN YAKLAŞIMI

Bakanlar, ilk gün mesailerinin büyük bölümünü Çin’e ayırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price toplantılar sonrası yaptığı açıklamada, “ABD ve ortaklarımız iklim değişikliği gibi ortak mücadele alanlarında Çin hükümeti ile birlikte çalışacaklar. Ancak Sincan, Tibet ve Çin’in başka yerlerinde insan hakları ihlal edildiğinde ya da Hong Kong’da demokratik kurumlara zarar verildiğinde bunun karşısında duracağız” ifadelerini kullandı.

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