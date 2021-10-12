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Füzelerle fotoğraf çektirdi, ABD'ye gözdağı verdi! 'Yenilmez bir askeri güç kuracağım'

#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#ABD
Füzelerle fotoğraf çektirdi, ABDye gözdağı verdi Yenilmez bir askeri güç kuracağım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin sahip olduğu silahlarla verdiği pozlar ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. ABD'yi bir kez daha eleştiren Kim, ülkesinin "düşman güçlere" karşı askeri imkanlarını artıracağını ve 'yenilmez' hale geleceğini iddia etti.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin tehditlerine karşı "yenilmez bir askeri güç" kuracağını söyledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansına göre Kim Jong-un, silah geliştirme programının da meşru-müdafaa için olduğunu ve savaş başlatma amacı gütmediğini ifade etti.

Kim, askeri gücüyle ilgili açıklamayı, büyük füze çeşitlerinin, tanklar dahil bir dizi askeri aracın gösterildiği savunma sergisinde yaptı.

Kuzey Kore kısa bir süre önce de yeni hipersonik ve uçak-savar füzelerini test etmişti.

Güney Kore de denizaltından fırlatılan silah denemesi gerçekleştirdi.

Pyongyang'da düzenlenen 2021 Meşru Müdafaa sergisinde Kim Jong-un, Güney'deki askeri yapılanmaya hitaben 'Kuzey'in komşusuyla mücadeleye girmek istemediğini' söyledi.

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Kuzey Kore lideri, "Hiç kimseyle savaşı konuşmuyoruz, aksine savaşa engel olmayı ve ulusal egemenliğin korunması için savaştan caydırmayı konuşuyoruz" dedi.

Füzelerle fotoğraf çektirdi, ABDye gözdağı verdi Yenilmez bir askeri güç kuracağım

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Kim ayrıca, ABD'yi de Kuzey ile Güney Kore arasında gerilimi tetiklemekle suçladı ve Kuzey Kore'yi 'ABD'nin düşman olmadığına' inandıracak herhangi bir davranışla karşılaşılmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kuzey Kore ile görüşmek istediklerini söylemiş ancak yaptırımların hafifletilmesi için Pyongyang'ın nükleer silahlardan vazgeçmesi şartını koymuştu. Kuzey Kore ise bu talebi reddediyor.

BM, Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah denemelerini yasakladı ancak Kuzey Kore sıklıkla bu yasakları deliyor ve ülkeye yaptırımlar uygulanıyor.

BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, geçen ay yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin nükleer silahlarda kullanılan plütonyum üretmek için bir reaktörü yeniden çalıştırdığını ve bu gelişmenin "derinden rahatsızlık uyandırdığını" söylemişti.

Füzelerle fotoğraf çektirdi, ABDye gözdağı verdi Yenilmez bir askeri güç kuracağım

ABD ve Güney Kore ağustosta yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı.

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Kuzey Kore, her zaman ülkenin savunulması için silahların gelişimine devam etmeleri gerektiğini ifade diyor.

Bazı gözlemciler Kuzey Kore'nin bu söyleminin, ülkenin giderek yoksullaşan halkını 'yüreklendirme' amacı taşıdığı yorumunu yapıyor.

Füzelerle fotoğraf çektirdi, ABDye gözdağı verdi Yenilmez bir askeri güç kuracağım

Kovid-19 salgınıyla beraber Kuzey Koreli yetkililerin sınırları kapatmasıyla ülke ekonomisinin giderek kötüleştiği halkın yoksullukla mücadele ettiği bildiriliyor.

Sınırların kapanmasıyla, Pyongyang'ın siyasi ve ekonomik müttefiki Çin'den de gıda ve yakıt ikmali kesilmişti.

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#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#ABD