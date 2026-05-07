Füzelerin etkisi ortaya çıktı: İran'ın verdiği hasar uydu görüntülerine yansıdı

İran’ın Orta Doğu’daki ABD üslerine düzenlediği saldırıların etkisinin, Washington yönetiminin açıkladığından çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Washington Post’un uydu görüntülerine dayandırdığı analizde, en az 228 yapı ve askeri ekipmanın vurulduğu ya da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

WASHINGTON POST: 15 ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI

Washington Post’un İran devlet medyasının yayımladığı 100’den fazla yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünü Avrupa Birliği’nin Copernicus sistemi ve ticari uydu verileriyle karşılaştırdığı analiz, saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

Analize göre, savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu’daki 15 ABD askeri tesisi hedef alındı. Saldırılarda hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, radar merkezleri, iletişim sistemleri, Patriot ve THAAD hava savunma unsurları vuruldu.

Gazetenin incelemesine göre toplam 217 yapı ile 11 askeri ekipman hasar gördü veya tamamen imha edildi.

EN AĞIR DARBE BAHREYN VE KUVEYT’E

Haberde, en büyük yıkımın Bahreyn’deki ABD 5. Filo karargâhı ile Kuveyt’te bulunan Camp Arifjan, Camp Buehring ve Ali el-Salem üslerinde meydana geldiği aktarıldı.

Sol üst sıradan sağ alt sıraya doğru: Bahreyn Deniz Destek Faaliyetleri Merkezi, İsa Hava Üssü, Riffa Hava Üssü, Erbil Uluslararası Havalimanı, Harir Hava Üssü, Ali el-Salem Hava Üssü, Arifjan Kampı, Buehring Kampı, Şuayba Limanı, Udeid Hava Üssü, Prens Sultan Hava Üssü, Dhafra Hava Üssü. Kaynak: İran devlet medyası

Uydu görüntülerinde çok sayıda hangarın, kışlanın ve yakıt tesisinin doğrudan hedef alındığı görüldü. Ayrıca Kuveyt’teki enerji santrali, Bahreyn’deki uydu iletişim tesisleri ve radar sistemlerinin de saldırılarda zarar gördüğü belirtildi.

ABD’li bir yetkili, Bahreyn ve Kuveyt’in daha ağır hedef alınmasının nedenlerinden birinin, bu ülkelerin ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında üs kullanımına izin vermesi olduğunu söyledi.

“İRAN SALDIRILARI NOKTA ATIŞIYDI”

Washington Post’un görüştüğü uzmanlar, İran saldırılarının rastgele değil, yüksek hassasiyetle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde kıdemli danışman olarak görev yapan emekli Deniz Piyade Albayı Mark Cancian, “İran saldırıları isabetliydi. Rastgele kraterler yok, bu da ıskaların olmadığını gösteriyor” dedi.

Uzmanlar, İran’ın ABD üslerine ilişkin önceden detaylı hedefleme istihbaratı topladığını ve özellikle insansız hava araçlarıyla etkili saldırılar düzenlediğini vurguladı.

ABD SAVUNMA SİSTEMLERİ ZORLANDI

Haberde, ABD’nin hava savunma sistemlerinin de ciddi baskı altında kaldığı belirtildi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin verilerine göre, ABD ordusu 28 Şubat-8 Nisan arasında en az 190 THAAD önleyicisi ve 1060 Patriot önleyicisi kullandı. Bu rakamların, savaş öncesi stokların sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 43’üne denk geldiği kaydedildi.

Uzmanlar, uzun süreli çatışmalarda ABD’nin savunma stoklarının hızla tükenebileceği uyarısında bulundu.

ABD PERSONELİ ÜSLERDEN ÇEKİLDİ

Yetkililer, İran saldırılarının ardından bazı üslerin “normal personel yoğunluğu için fazla tehlikeli” hale geldiğini belirtti.

Bu nedenle savaşın ilk günlerinde çok sayıda ABD askerinin İran’ın füze menzilinden uzak noktalara taşındığı ifade edildi.

ABD ordusunun verilerine göre, saldırılarda 7 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Bunlardan 6’sının Kuveyt’te, birinin ise Suudi Arabistan’da öldüğü açıklandı. Nisan sonuna kadar 400’den fazla askerin yaralandığı, en az 12 askerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'nde bulunan dokuz yakıt deposu hasar gördü. İran devletine bağlı medya kuruluşları açıklamalarla birlikte görüntüler yayınladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNE KISITLAMA İDDİASI

Haberde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise ABD yönetiminin ticari uydu şirketlerine yönelik talimatı oldu.

Washington Post’a göre, ABD hükümeti savaş başladıktan iki hafta sonra Vantor ve Planet gibi büyük ticari uydu şirketlerinden bölge görüntülerini sınırlamalarını, geciktirmelerini veya tamamen durdurmalarını istedi.

Gazete, bu adımın İran’ın misilleme saldırılarının gerçek boyutunun anlaşılmasını zorlaştırdığını yazdı.

“ABD MODERN DRONE SAVAŞINA HAZIR DEĞİLDİ”

Uzman değerlendirmelerinde, ABD ordusunun düşük maliyetli ancak yüksek hassasiyetli insansız hava araçlarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığı vurgulandı.

Deniz Kuvvetleri Analiz Merkezi araştırmacısı Decker Eveleth, “İnsansız hava araçlarının yükleri küçük olsa da önlenmeleri daha zor ve çok daha isabetliler” ifadelerini kullandı.

Kuveyt'teki Arifjan Kampı'nda meydana gelen hasar. Tarih: 4 Mart | Kaynak: Planet Labs

Uzmanlar ayrıca, bazı ABD üslerinde korunaklı sığınak eksikliği bulunduğunu ve kritik askeri unsurların açık alanlarda konuşlandırıldığını belirtti.

Uydu görüntülerinde, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde bulunan bir E-3 Sentry erken uyarı uçağının korumasız bir bölgede vurulduğu da görüldü.

“ABD ÜSLERİNE BÜYÜK ÇAPLI DÖNÜŞ OLMAYABİLİR”

Haberde yer alan ABD’li yetkililer, bazı üslerdeki hasarın “çok büyük” olduğunu ve bölgedeki Amerikan varlığının yeniden şekillenebileceğini ifade etti.

Yetkililer, ABD kuvvetlerinin bazı Körfez üslerine eski yoğunlukta geri dönmeyebileceğini belirtti.

Emekli Hava Kuvvetleri subayı Maximilian Bremer ise, “Gizlilik çağından, savaş alanının tamamen şeffaf hale geldiği bir döneme geçtik” değerlendirmesinde bulundu.