Füzeler durmadı

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İRAN füzelerinin dün İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurması sonucu çok sayıda bina hasar gördü. İsrail genelinde hava saldırısı uyarı sirenleri çalıyor. Dün sabah saatlerinde de İran’dan İsrail’e 30 kadar füze fırlatıldı. İsrailli yetkililer, bir otobüs garajında beş kişinin hafif yaralandığını açıkladı. İsrail’in İran’ın İsfahan kentine düzenlediği saldırıda da 3 kişi öldü. Beş günde İran’a yönelik saldırılarda 70’i kadın ve çocuk olmak üzere 220’den fazla kişinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı

GECE BOYUNCA FÜZE ATIŞLARI

İran, önceki gün İsrail’e yaklaşık 10 füze ateşlemişti. İsrail medyası, füzelerin saat 3.30 ve 4.30’da İsrail’in merkezini ve kuzeyini hedef aldığını aktardı. Sabah saatlerine doğru ise İsrail ordusu, İran’ın daha fazla füze ateşlediğini duyurdu. Tel Aviv yönetimi 30 İHA’nın düşürüldüğünü doğruladı. Ayrıca İsrail işgali altındaki, Suriye’deki Golan Tepeleri’nin güneyinde bulunan Ramat Magşimim bölgesinde bir İHA düşürüldüğü bilgisi geçildi. İHA’nın nereden geldiğine veya nereyi vurduğuna dair ise bir açıklama yapılmadı. İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Tümgeneral Shlomi Binder, İran’a yönelik saldırıların genişleyeceği sinyalini verirken “Yakında İran’ın diğer bölgelerine de ilk adımı atacağız” dedi.

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İHA’LAR DÜŞÜRÜLDÜ

Günün ilerleyen saatlerinde de İsrail başkenti Tel Aviv yakınlarında patlamalar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. İsrail basınından Yedioth Ahronoth haber ajansı, İsrail’in orta kesimlerinde patlamalar meydana geldiğini ve Tel Aviv’in kuzeyindeki kıyı kenti Herzliya’da sekiz katlı binanın hasar gördüğünü öne sürdü. Yine aynı saatlerde, Kudüs bölgesinde sirenlerin çaldığı duyuruldu. Haberde İran füzelerinin İsrail’deki dört noktaya düştüğü, kıyı kentindeki boş bir otobüsün alev alındığı bildirildi. Beş kişi yaralandı.

Dün öğleye doğru ise İran Devrim Muhafızları, İsrail’e doğru yeni bir füze atışının başlatılacağını açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanı Kiomars Heidar, “Silahlı kuvvetler, gelişmiş silahlarla yeni bir saldırı başlatacak. Önümüzdeki saatlerde yoğunlaşacak” dedi.

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Tel Aviv’de bir İran füzesi böyle görüntülendi.

MOSSAD MI VURULDU

Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera de İsrail kenti Herzliya’ya füze saldırısının “hassas” bir yeri hedef aldığını öne sürdü. İsrailli yetkililer tarafından “hassas” bölgenin ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. İran’ın Tasnim haber ajansının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Herzliya’ya yönelik saldırının ardından “hassas bölge” nin askeri istihbarat merkezi ile Mossad’a ait operasyon planlama merkezini kapsadığını iddia etti. Devrim Muhafızları buraların vurulduğunu ve ağır hasar aldığını öne sürdü.

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TAHRAN’A SALDIRI

Tahran’da da dün zaman zaman patlama sesleri duyulduğu ve İsrail’in bir yakıt deposunu bombaladığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan İran’ın Mehr haber ajansı, İsrail’e ait bir roketin de sabah saatlerinde ülkenin orta kesimindeki İsfahan eyaletine bağlı Kaşan kentindeki bir kontrol noktasına isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda en az üç kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı bildirildi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı da izinli olan tüm doktor ve hemşirelerin görevlerine geri dönmeleri çağrısı yaptı.

EVLERİ HASAR GÖREN İSRAİLLİLER TAZMİNAT İSTEDİ

- İSRAİLLİLER gece boyunca saldırılardan dolayı sığınaklardaydı. Evleri hasar gören sakinler, İsrail Maliye Bakanlığı’na 14 bin tazminat başvurusunda bulundu. 24 binanın yıkımına karar verildi. İsrail’de sadece iki gün içinde yaklaşık 1 milyar şekel (277 milyon dolar) tutarında zarar meydana geldiği bildirildi. Ayrıca toplam 2 bin 695 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

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