Füze yağmuru

Haberin Devamı

Tahran ile Washington arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD’nin önceki gün sabah saatlerinde İran’a ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından Ortadoğu’da gerilim had safhada seyretmeye devam ediyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ilk gün Tahran’a düzenlenen saldırıda öldürülmesi ‘çatışmalar durur mu’ beklentisini doğursa da söz konusu beklenti pek de karşılık bulmadı. Her iki taraf dün saldırılarına hız kesmeden devam etti.

36 SAATTE 2 BİNDEN FAZLA BOMBA

İsrail ordusu ilk gün başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette saldırılar gerçekleştirdi. Ordu, yaklaşık 200 savaş uçağıyla Batı ve Orta İran’da hava savunma sistemleri ve füze rampalarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 hedefi vurdu. İsrail saldırıların başlamasından bu yana ilk 36 saatte İran’a 2 binden fazla bomba attı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hamaney öldürülünce yaşadığım beş evre Haberi görüntüle

Bu, İsrail’in Haziran 2025’teki 12 günlük savaşta kullandığı toplam mühimmatın yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Ordudan yapılan açıklamada “Bu, Hava Kuvvetleri’nin tarihindeki en büyük sorti olmuş ve yüksek nitelikli istihbaratla desteklenen yakın planlamanın ardından yüzlerce uçağının eşzamanlı olarak senkronize edilmesiyle icra edilmiştir” denildi. Kenarak kentinde bulunan İran donanma tesisleri de hedef alındı. İsrail basınına göre ABD de toplamda İran’a ait yaklaşık 900 hedefi vurduğunu açıkladı. ABD’li bir savunma yetkilisi, 4 adet B-2 uçağının İran’daki yeraltı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bombalardan attığını söyledi.





Haberin Devamı

İkinci günde ise gerilim iyice tırmandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün sosyal medya platformu X üzerinden yapay zekâ ile Farsça konuştuğu videoda, “İsrail’in ileriki günlerde rejim güçlerine ait binlerce hedefi vuracağını” açıklayarak el yükseltti. Nitekim İsrail ordusu, başkent Tahran’daki İran hedeflerine yönelik geniş çaplı yeni hava operasyonu başlattığını açıkladı. “Tahran’ın kalbinde İran terör rejimine ait hedefleri vuruyor” denilen açıklamada, saldırıların “hava üstünlüğünü ele geçirmek ve Tahran’a giden yolu açmak için” gerçekleştirildiği kaydedildi. İran’ın batısındaki Tebriz Havalimanı’nda kalkış için hazırlanan iki F-5 ve F-4 savaş uçağı hedef alınırken, balistik füze fırlatıcılarına da saldırı düzenlendiği ve insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiği belirtildi. İran devlet televizyonu, İran Kızılay binası ve üç farklı hastanenin yakınında da patlamalar yaşandığını duyurdu. Vurulan Gandi Hastanesi tahliye edildi. Tahran’daki Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin bazı bölümleri hedef aldı. Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi yakınlarındaki bir askeri birlikte ise patlama meydana geldi.

İRAN DA SALDIRILARA DEVAM ETTİ

İlk günden itibaren saldırılara sert karşılık veren ve hatta ‘cehennemin kapılarının açıldığı’ tehdidinde bulunan İran cephesi de saldırılarını aynı yoğunlukta sürdürüyor. Devrim Muhafızları’na göre, önceki gün beşinci dalga saldırılarda Hint Okyanusu’nda ABD gemilerine mühimmat taşıdığı belirtilen MSP gemisi, Cebel Ali açıklarında 4 İHA ile vurularak ağır hasar aldı. Hint Okyanusu’nda ise yakıt ikmali görevi yaptığı belirtilen MST sınıfı ABD destek gemisinin İran’ın ‘Gadr-380’ füzeleriyle vurulduğu öne sürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise yaptığı açıklamada İran’ın iddialarını reddederek hiçbir geminin vurulmadığını belirtti. Öte yandan Devrim Muhafızları dün İsrail’e yeni dalga füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattı. İsrail genelinde gün boyu sirenler çalarken Beyt Şemeş kentinde bir binaya balistik füze isabet etmesi sonucu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı, 11 kişi kayıp. Erbil Havalimanı’nda hava savunma sistemleri yoğun şekilde önleme yaparken, alandaki patlamaların ardından yangın çıktı.





Haberin Devamı

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar devam etti. BAE Savunma Bakanlığı, saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 58 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu olduğu aktarıldı. BAE, İran Büyükelçiliği’ni kapattı. Ürdün İçişleri Bakanlığı, düşen şarapnel ve cisimlere bağlı 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Pentagon da İran’a yönelik saldırılar sırasında 3 ABD askerinin öldüğünü, 5 askerin de ağır yaralandığı duyurdu. ABD, İran’ın misilleme saldırılarında Bahreyn topraklarını hedef almasının ardından, personelini başkent Manama’daki otellerden tahliye etti.

Haberin Devamı

KARARGÂHLARINI VURDUK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn’deki ABD askerlerinin konuşlandığı bölgeye saldırdıklarını, bu saldırının 560 ABD askerinin ölümüne veya yaralanmasına neden olduğunu ileri sürdü. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de Tahran’daki Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Karargâhı’nı vurduklarını çok sayıda İran askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Irak’ın batısındaki Enbar kentinde bulunan Şii milis Haşdi Şabi’nin karargâhına düzenlenen hava saldırısında 8 kişi öldü.

Gözden Kaçmasın Gökyüzü suikastlarından gelen soru: Ya müthiş bir istihbarat ya da korkunç bir zafiyet Haberi görüntüle

MÜTTEFİKLERDEN DESTEK BİLDİRİSİ

Almanya, Fransa ve İngiltere’den oluşan E3 ülkeleri, ABD ve İsrail ile İran arasında süren çatışmalara dair ortak bildiri yayımladı. Yapılan açıklamada, İran’ın füze saldırılarına tepki gösterilirken, “Bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizin çıkarlarını korumak adına adımlar atacağız. Bu adımlar, İran’ın füze ve insansız hava araçlarını fırlatma kabiliyetini yok etmek için gerekli ve orantılı savunma eylemlerini mümkün kılmayı da içerebilir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İran’ın düzenlediği füze saldırılarının ‘ayrım gözetmediği ve orantısız’ olduğu öne sürülürken, “Bu konuda ABD ve bölgedeki müttefiklerimizle birlikte çalışmak için hemfikir olduk” denildi. Fransız basınına yansıyan haberde, Fransa’ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Baltık Denizi’nden Akdeniz’e sevk edileceği iddia edildi.

Haberin Devamı

ALİ LARİCANİ: KALBİNİZİ YAKACAĞIZ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, “ABD ve İsrail, Hamaney’i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız” diye konuştu. Hamaney’e sadakati ile bilinen Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda ise İran’ın misilleme yaptığı ve ABD üslerinin yer aldığı ülkelere seslendi. Laricani, “Size saldırmak gibi bir niyetimiz yok. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçlere dayanarak bölgede operasyon yürüttüğünde bu üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler, o ülkelerin toprağının bir parçası değil; Amerikan toprağıdır” ifadelerini kullandı.





İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabah İsrail’e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada bölgedeki İsrail ve ABD askeri üslerine ‘geniş çaplı füze ve insansız hava aracı’ saldırıları düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda 27 ABD üssünün yanı sıra İsrail’in Tel Nof hava üssü, Tel Aviv’deki HaKirya’da bulunan İsrail ordusunun komuta merkezi ve aynı şehirdeki büyük bir savunma sanayi kompleksi hedef alındı. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün ve İsrail’de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilirken halktan İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uyması istendi. Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom’dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran’ın balistik füze saldırısında 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Abu Dabi’deki İsrail büyükelçiliği tesisine İHA’dan kopan enkazın çarpması sonucu 2 İsrailli yaralandı.

LINCOLN ATIŞMASI

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından ‘Gerçek Vaat 4’ operasyonunun 7. duyurusu yayımlandı. Açıklamada, “Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı” denildi. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada ise İran’ın iddiasına “İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu, USS Abraham Lincoln’ü balistik füzelerle vurduğunu iddia ediyor. Yalan. Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler ona yaklaşamadı bile” yanıtı verildi. Lincoln uçak gemisinin İran’a yönelik saldırılara katılmaya devam ettiği belirtildi. İran-ABD gerilimi sonrasında Abraham Lincoln Uçak Gemisi taarruz grubu, Umman Denizi’nde konuşlanmıştı. İran ayrıca Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İngiltere’ye ait 3 tankeri vurduğunu açıkladı. Öte yandan İran devlet televizyonuna göre, saldırılar nedeniyle geçişlerin kapalı olduğu Hürmüz Boğazı’ndan uyarıları dikkate almadan ‘yasadışı’ geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı.



