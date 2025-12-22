Füze tatbikatı saldırı hazırlığı olabilir: Netanyahu ve Trump, İran'a karşı hamleyi görüşecek

Haberin Devamı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Cumartesi günü ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı Amiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi. Kaynaklar, Zamir’in İran’ın füze hareketlerinden duyduğu endişeyi aktardığını kaydetti.

Zamir’in, İran’ın son füze faaliyetlerinin sürpriz bir saldırı için kılıf olabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı. İsrailli komutan, iki ülke güçlerinin koordine olarak savunma hazırlıkları yapmasını talep etti. Cooper, İsrail'in çağrısı üzerine pazar günü Tel Aviv’e giderek duruma ilişkin görüşmeler yaptı.

ÖNLEYİCİ SALDIRI RİSKİ

Axios'un haberine göre, yetkililer, asıl riskin yanlış anlamalardan kaynaklanabileceğini düşünüyor. Kaynaklar, her iki tarafın da diğerinin saldırı planladığını düşünerek önleyici harekata geçmesi riski olduğunu vurguladı.

Haberde, bu durumun İsrail ile İran arasında bir çatışmayı tetikleyebileceği değerlendirmesine yer verildi. Uzmanlar, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin risk toleransının düşük seviyede olduğuna dikkat çekti. İsrail, İran'ın saldırı hazırlığı içinde olduğunu iddia ederek "önleyici" bir saldırı düzenleyebilir.

İsrailli bir kaynak, İran'ın saldırması olasılığının yüzde 50’den az olduğunu ifade ederek, "İran bunun sadece bir tatbikat olduğunu söylüyor ancak kimse risk almak istemiyor" dedi.

NETANYAHU VE TRUMP'IN GÜNDEMİ İRAN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 29 Aralık’ta Miami’de Başkan Donald Trump ile görüşeceği bildirildi. İsrail kaynakları, Netanyahu’nun İran’ın balistik füze yeteneklerini yeniden inşa çabalarını masaya yatırmak istediğini duyurdu. Netanyahu, İran'a karşı yeni bir saldırı başlatmak istediğini dile getirmişti.

NBC News'ün haberinde, Netanyahu’nun 2026’da düzenlenecek olası bir İran'a karşı saldırıyı da görüşmeyi planladığı ifade edildi. NBC, toplantının bölgesel güvenlik dinamikleri açısından önem taşıdığının altını çizdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. ABD'li bir kaynak, ABD istihbaratının İran’ın yakın zamanda saldırı hazırlığına dair bir belirti tespit etmediğini bildirdi.

İRAN'IN FÜZE STOĞU

İsrail istihbaratının basına yansıyan teknik analizlerinde, İran’ın füze yeteneklerini güçlendirmeye başladığına dair işaretler olduğu kaydedildi. Bu çabaların, haziran ayındaki "12 Günlük Savaş'tan daha büyük bir motivasyonla yürütüldüğü" belirtildi.

Savaşın sonunda İran’ın elindeki füze sayısının 3 binden 1500’e düştüğü kaydedildi. Fırlatma rampası sayısının da 400’den 200’e indiği ifade edildi. İranlıların kapasitelerini yeniden inşa etmek için adım attıkları ancak eski seviyelere henüz ulaşamadıkları ifade edildi.

İsrail askeri istihbaratı ve MOSSAD, İran'ın yeniden yapılanma hızının acil bir duruma işaret etmediğini duyurdu. Önümüzdeki iki ila üç ay içinde askeri harekat için acil bir durum öngörülmediği vurgulandı. Ancak yılın ilerleyen aylarında konunun daha acil bir mesele haline gelebileceği kaydedildi.