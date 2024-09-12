Füze restleşmesi pahalıya patladı, Rusya Kursk'a saldırdı: Ukrayna askerleri esir alındı

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İran'ın Rusya'ya onlarca balistik füze gönderdiği iddiası bu haftanın gündemine bomba gibi düştü. Kremlin ve Tahran söz konusu iddiayı kesinlikle yalanlıyor ancak ABD yönetimi, Rusya'ya ölümcül silahlar transfer ederek Ukrayna'daki savaşa Moskova lehine destek sağladığı gerekçesiyle İran'a yeni yaptırımlar getirdi. Washington'ın kararı sonrası Fransa, Almanya ve İngiltere de aynı gün İran'a yönelik yaptırım kararı aldı.

İRAN: EKONOMİK TERÖRİZM

İran ABD'nin yaptırım kararını ekonomik terörizm' olarak nitelendirdi ve Batı'nın yaptırımlarına tepki gösterme sözü verdi.Tahran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi yaptığı açıklamada İran'ın Rusya'ya balistik füze teslim etmediğini ve ABD ile müttefiklerinin "hatalı istihbarat" üzerine hareket ettiğini söyledi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani ise İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran halkına yönelik açıkladığı yaptırımları "ekonomik terörizm" olarak nitelendirerek, üç Avrupa ülkesinin "uygun ve orantılı eylem" ile karşı karşıya kalacağını söyledi.



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ABD'nin İran hamlesine cevabı sadece yaptırımla kalmadı. İran’ın Rusya’ya 150 km menzilli Fetih-360 balistik füzelerini sağlamasını gerekçe gösteren ABD ile İngiltere, Ukrayna’nın Rusya topraklarını uzun menzilli Batı silahlarıyla vurmasına artık izin vermeyi planlıyor. Dışişleri bakanı Antony Blinken dün İngiliz mevkidaşı David Lammy ile beraber Kiev'e gitti ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Ukrayna’nın uzun zamandır beklediği kararın bu görüşmede ele alındığı düşünülüyor.

Ukrayna, aylardır Rus topraklarının derinliklerindeki hedefleri Batı silahları ile vurma izni için lobi faaliyetleri yürütüyor. Politico'da yer alan analizde Kiev'in müttefiklerinin Kremlin'in kırmızı çizgilerini aşmaktan ve savaşı tırmandırmaktan endişe duyduğu belirtildi ve 'Kremlin bu endişeleri kullanıyor' ifadesi yer aldı

CNN SÖZ KONUSU GEMİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

ABD'li yayın kuruluşu CNN ise bugün İran'a ait balistik füzeleri taşıdığından şüphelenilen bir Rus kargo gemisinin görüntülerini paylaştı. Hazar Denizi'ndeki bir Rus limanında görülen Port Olya 3 adlı gemi, takip verilerine göre daha önce İran'ın Amirabad limanında bulunuyordu.



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Taraflar arasındaki füze restleşmesi devam ederken, cephede de sert rüzgarlar esmeye başladı. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre, Rusya Ukrayna'nın işgal girişimi başlattığı Kursk'ta karşı saldırıya geçti.

Moskova yanlısı savaş kanalları karşı saldırının 'önemli bir adım' olduğunu duyururken, Ukraynalı gözlemciler bölgenin bir kısmında yoğun çatışmalar yaşandığını ve Rusların köyleri geri alabileceğini belirttiler.



Rus güçlerinin birkaç köyü ele geçirdiği ve Ukrayna güçlerini Malaya Loknya nehrinin doğusuna, Snagost'un güneyine doğru ittiği belirtiliyor. ABC News tarafından elde edilen görüntülerde büyük bir Rus zırhlı birliğinin Snagost köyüne doğru saldırdığı görülüyor, başka bir videoda ise Ukraynalı askerlerin esir alındığı görülüyor.

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"DURUM KÖTÜ KONTROL EDİLEN BİR KRİZE DÖNÜŞEBİLİR"

Savaş Çalışmaları Enstitüsü karşı saldırı ile ilgili değerlendirme yapmak için 'henüz çok erken olduğunu' ve saldırının sonuçlarının belirsiz olduğunu vurguladı.

Tanınmış askeri blog yazarı Serhiy Sternenk ise Rusya'nın büyük bir karşı saldırı başlattığını ve durumun Ukrayna için tehlikeli olduğunu doğruladı. Ukrayna güçlerinin bölgede yeterli koordinasyondan yoksun olduğunu ve dağınık bir yapıda olduğunu belirten yazar "Durum, kötü kontrol edilen bir krize dönüşebilir" ifadelerini kullandı.



Bölgedeki Rus birlikleri böyle görüntülendi