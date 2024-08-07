Füze rampaları hazırlanıyor... Dünyanın endişesi aynı: İran nasıl karşılık verecek?

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ABD yönetimi, Hamas lideri İsmail Haniye’nin geçen hafta Tahran’da öldürülmesinin ardından İran’ın İsrail’e misilleme yapmasını engellemek için diplomatik çabalarını yoğun bir şekilde sürdürse de Tahran yönetiminin karşılık verme konusundaki kararlı açıklamaları, bölgede olası bir çatışma endişesini had safhaya çıkardı. Gündemi İran’ın olası saldırıyı nasıl gerçekleştireceğine dair senaryolar meşgul ederken, Washington yönetimi İran’ın iki aşamalı bir saldırı için hazırlık yaptığı görüşünde.

İKİ DALGALI SALDIRI

ABD’de Axios’a konuşan güvenlik kaynaklarına göre, Amerikan istihbaratı İsrail’e yönelik olası saldırının biri İran diğeri Lübnan Hizbullahı’ndan olmak üzere iki dalga halinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Wall Street Journal’a konuşan yetkililer de ABD’nin son günlerde İran’da füze rampalarının hareket ettirildiğini tespit ettiğini, bunun da olası bir saldırıya hazırlık olarak yorumlandığını belirtiyor. İsrail merkezli jeopolitik araştırma ve eğitim merkezi Alma, İran’ın olası saldırısında balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra İran’ın batısından fırlatılacak insansız hava araçlarının kullanılacağını öngörüyor.

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Hizbullah dün İsrail'in kuzeydeki Nahariya bölgesine dron saldırısı düzenledi.

HİZBULLAH’TAN FÜZE YAĞMURU

Hizbullah bağlantılı Lübnan gazetesi Al Akhbar ise, Şii grubun İsrail’e yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmeler içeren “Gecikmeli ya da acil, ceza gelecek, yanılgıya düşmeyin” başlıklı bir başyazı yayımladı. Yazıda Hizbullah’tan “yoğun bir füze yağmuru” ve ağır bir müdahale sözü veriliyor. Gazete, İsrail’in havadan füzeler ve insansız hava araçlarıyla kuşatma altına alınacağı “niceliksel yağmur” olarak adlandırılan ve yıkıma yol açmayı amaçlayan yoğun füze saldırısının yanı sıra, yönetimle ilgili yerleri hedef alan “niteliksel saldırıların” da söz konusu olacağını iddia etti. Gazete ayrıca Yemen’deki Husilerin de İran’ın misilleme saldırılarına katılmak için “hazır” olduğunu yazdı.

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2-3 GÜN SÜREBİLİR

Öte yandan İsrail medyasında çıkan haberler İran’ın, İsrail’in daha sert bir karşılık vermesi endişesiyle misillemeyi sınırlı tutma niyetinde olduğunu iddia ediyor. Yediot Aharonot’un internet sitesinde yer alan bir habere göre Tahran yönetimi İsrail’e iki ya da üç gün sürecek bir açık çatışma başlatacak. İran’ın bölgedeki vekil güçleri tarafından başlatılacak saldırıların ABD ve İsrail savunmasına meydan okumaya çalışacağı ancak ölçülü tutularak çok yıkıcı olmayacağı iddia ediliyor. Aksi halde İsrail’in İran’ın petrol sahaları, barajları ve limanları gibi kritik altyapısını hedef alarak Tahran yönetimini daha da zora sokabileceği öne sürülüyor.

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İsrail’in Hayfa kentinde tatilciler denize girerken savaş gemileri devriye geziyor.

LÜBNAN İLE GERİLİM YÜKSELDİ: İSRAİL JETLERİ BEYRUT SEMALARINDA

Bölgedeki gerilimin en sıcak olduğu nokta ise Lübnan-İsrail sınırı. Hizbullah’ın geçen hafta İsrail saldırısında öldürülen üst düzey ismi Fuad Şükür için intikam yemini etmesi sonrasında, 7 Ekim’den bu yana kontrollü çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinde tansiyon yükseliyor. Dün Hizbullah güçlerinin İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine düzenlediği dron saldırısında biri ağır 7 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişinin Demir Kubbe’nin önleyici füzelerinden birinde oluşan hata sonucu yaralandığı belirtildi. Akşam saatlerinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bir konuşma yapacağı duyurulurken, Nasrallah’ın konuşmasından kısa süre önce Lübnan’ın başkenti Beyrut semalarında uçan İsrail savaş jetlerine ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Alçak irtifada uçan İsrail jetlerinin sonik patlama seslerinin duyulduğu videolarda, Lübnanlılar korktuklarını ifade ediyor.