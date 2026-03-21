Füze haberi 7 milyon dolarlık krize dönüştü: İnsanların hayatı üzerine bahis mi oynanıyor? Muhabirin yaşadıkları şoke etti…

Haberin Devamı

Olayın merkezindeki isim, İsrail merkezli Times of Israel gazetesinde çalışan 28 yaşındaki savaş muhabiri Emanuel Fabian. Gazetecinin telefonuna gelen ve daha sonra Washington Post tarafından incelenen WhatsApp mesajı, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.



Mesajda İngilizce olarak, “Yalanı güncellemek için 90 dakikan var. Bunu yaparsan, hayatında kendi başına açtığın en ciddi sorunu bir dakika içinde çözmüş olacaksın. Ve bir hafta sonra beni artık hatırlamazsın bile” ifadeleri yer aldı.



BİR HABER NASIL KÜRESEL KRİZE DÖNÜŞMÜŞ OLABİLİR?



Bu tehditten yalnızca birkaç gün önce Emanuel Fabian, 10 Mart’ta yaşanan füze alarmı sırasında sahadan edindiği bilgileri kısa bir haberle aktarmıştı. İran’dan fırlatılan balistik füzeler nedeniyle Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çalarken, Fabian da yetkililerle iletişime geçerek sahadaki durumu doğrulamaya çalıştı.

Kısa süre içinde Kudüs’ün yaklaşık 32 kilometre batısındaki Beit Shemesh yakınlarında bir patlama ihbarı alındığını aktardı.

Haberin Devamı

İlk müdahale ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini belirten Fabian, bir görgü tanığının araç kamerasına yansıyan ve yerleşim alanı yakınındaki ormanlık bölgede meydana gelen patlamayı gösteren görüntüyü de paylaştı. Haberde, ilk bulgulara göre füzelerden birinin açık bir alana düştüğü ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi. O an için bu, sahadaki gelişmeleri aktaran rutin bir savaş haberi olarak değerlendiriliyordu.





No injuries are reported in Iran's latest ballistic missile attack on Israel, the fourth today.



One missile struck an open area just outside Beit Shemesh, first responders say and footage shows.



Sirens had sounded across the Jerusalem area, the West Bank, and parts of southern… pic.twitter.com/j6sovAsDwz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 10, 2026

İNSANLARIN HAYATI ÜZERİNE BAHİS Mİ OYNANIYOR?



Haberin Devamı

Washington Post’ta yer alan habere göre Emanuel Fabian’ın bilmediği bir gerçek vardı: Bu haber, kripto tabanlı tahmin piyasası platformu Polymarket’te milyonlarca dolarlık bir bahis anlaşmazlığının merkezine oturacaktı.Platformda kullanıcılar, 10 Mart günü İran’dan atılan en az bir füzenin İsrail’i vurup vurmayacağı üzerine bahis oynuyordu. Fabian’ın haberi ilk etapta “evet” diyenler için güçlü bir kanıt olarak kabul edildi. Washington Post’un analizine göre, gün sonunda yaklaşık 200 bin dolarlık bahis bu soruya bağlanmıştı.

‘FÜZE Mİ DÜŞTÜ YOKSA PARÇA MI?’ TARTIŞMASI

Emanuel Fabian’ın haberinin ardından kullanıcılar arasında ciddi bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Bir grup, haberin doğrudan füze isabetini doğruladığını savunurken, diğerleri İsrail Savunma Kuvvetleri’nin günlük raporlarında böyle bir saldırıya yer verilmediğine dikkat çekti.



Bu grup, patlamanın havada imha edilen bir füzenin parçalarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Bu ayrım, bahislerin sonucu açısından kritik öneme sahipti. Çünkü Polymarket kurallarına göre engellenen füzeler ‘isabet’ olarak kabul edilmiyordu.



Platformun şartlarına göre, 48 saat içinde saldırı doğrulanamazsa ‘hayır’ seçeneğine bahis yapan kullanıcılar kazanan ilan edilecekti. Bu nedenle Fabian’ın yazdığı haber, milyonlarca dolarlık bir kararın belirleyici unsuru haline geldi.







ÖNCE RİCA, SONRA YOĞUN BASKI



Haberin Devamı

Tartışmalar sürerken Washington Post’taki iddiaya göre Emanuel Fabian’a ulaşan mesajların sayısı hızla arttı. İlk etapta gelen mesajlar daha yumuşak bir tona sahipti. Bazı kullanıcılar haberin güncellenmesini rica ediyor hatta hatalıysa düzeltilmesini talep ediyordu.Fabian, bu yoğun ilgiyi başlangıçta anlamlandıramadığını ifade ediyor. Ancak benzer mesajların artması ve sosyal medya platformu X üzerinden de aynı taleplerin gelmesi üzerine durumun sıradan olmadığını fark etti. Mesaj gönderen hesapları incelediğinde, büyük çoğunluğunun Polymarket kullanıcıları olduğunu gördü.

TEHDİTLER VE ŞANTAJ GİRİŞİMİ



Pazar gününe gelindiğinde ise mesajların tonu sertleşti. ‘Haim’ takma adını kullanan bir kişi, Emanuel Fabian’a gönderdiği İbranice mesajlarda, haberin değiştirilmemesi halinde kendisini ‘bitirmek için’ büyük miktarda para harcanacağını yazdı. Aynı mesajlarda, haberin değiştirilmesi durumunda Fabian’ın maddi kazanç elde edebileceği de ima edildi.

Gazeteci yanıt vermeyince tehditler daha da ileri boyuta taşındı. Söz konusu kişi, Fabian’ın nerede yaşadığını ve aile üyelerinin kim olduğunu bildiğini bile iddia etti. Ardından İngilizceye geçerek 90 dakikalık bir süre verdi ve haberin değiştirilmesini talep etti.





“BİR AN DÜŞÜNDÜM AMA VAZGEÇTİM”



BU DURUM İLK KEZ YAŞANMIYOR! MADURO OLAYINDA DA BAHİS VARDI





HAMANEY’İN DEVRİLMESİNE İLİŞKİN AÇILAN BAHİSLERİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI