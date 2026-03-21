Füze haberi 7 milyon dolarlık krize dönüştü: İnsanların hayatı üzerine bahis mi oynanıyor? Muhabirin yaşadıkları şoke etti…

Derleyen: İSMAİL SARI / isari@hurriyet.com.tr
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 08:40
İsrail’de görev yapan genç bir savaş muhabiri, rutin bir haber takibi sırasında kaleme aldığı kısa bir gelişme notunun ardından, uluslararası bahis ağlarının hedefi haline geldi. İran’dan atılan bir füzenin İsrail topraklarına düşüp düşmediğine ilişkin yaptığı haber, kripto tabanlı tahmin piyasalarında milyonlarca dolarlık bahislerin kaderini belirleyince, gazeteci kendisini tehditlerin ve milyon dolarlık bir kavganın ortasında buldu. Gerçekten de savaş üzerine bahis mi oynanıyor? İşte detaylar…
Olayın merkezindeki isim, İsrail merkezli Times of Israel gazetesinde çalışan 28 yaşındaki savaş muhabiri Emanuel Fabian. Gazetecinin telefonuna gelen ve daha sonra Washington Post tarafından incelenen WhatsApp mesajı, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.
Mesajda İngilizce olarak, “Yalanı güncellemek için 90 dakikan var. Bunu yaparsan, hayatında kendi başına açtığın en ciddi sorunu bir dakika içinde çözmüş olacaksın. Ve bir hafta sonra beni artık hatırlamazsın bile” ifadeleri yer aldı.
BİR HABER NASIL KÜRESEL KRİZE DÖNÜŞMÜŞ OLABİLİR?
Bu tehditten yalnızca birkaç gün önce Emanuel Fabian, 10 Mart’ta yaşanan füze alarmı sırasında sahadan edindiği bilgileri kısa bir haberle aktarmıştı. İran’dan fırlatılan balistik füzeler nedeniyle Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çalarken, Fabian da yetkililerle iletişime geçerek sahadaki durumu doğrulamaya çalıştı.
Kısa süre içinde Kudüs’ün yaklaşık 32 kilometre batısındaki Beit Shemesh yakınlarında bir patlama ihbarı alındığını aktardı.
İlk müdahale ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini belirten Fabian, bir görgü tanığının araç kamerasına yansıyan ve yerleşim alanı yakınındaki ormanlık bölgede meydana gelen patlamayı gösteren görüntüyü de paylaştı. Haberde, ilk bulgulara göre füzelerden birinin açık bir alana düştüğü ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi. O an için bu, sahadaki gelişmeleri aktaran rutin bir savaş haberi olarak değerlendiriliyordu. İNSANLARIN HAYATI ÜZERİNE BAHİS Mİ OYNANIYOR?
Washington Post’ta yer alan habere göre Emanuel Fabian’ın bilmediği bir gerçek vardı: Bu haber, kripto tabanlı tahmin piyasası platformu Polymarket’te milyonlarca dolarlık bir bahis anlaşmazlığının merkezine oturacaktı.
Platformda kullanıcılar, 10 Mart günü İran’dan atılan en az bir füzenin İsrail’i vurup vurmayacağı üzerine bahis oynuyordu. Fabian’ın haberi ilk etapta “evet” diyenler için güçlü bir kanıt olarak kabul edildi. Washington Post’un analizine göre, gün sonunda yaklaşık 200 bin dolarlık bahis bu soruya bağlanmıştı. Ancak tartışmaların büyümesiyle birlikte, platforma birkaç gün içinde yaklaşık 7 milyon dolar daha giriş yapıldı. Bazı kullanıcılar için potansiyel kazanç 1 milyon doların üzerine çıktı.
‘FÜZE Mİ DÜŞTÜ YOKSA PARÇA MI?’ TARTIŞMASI
Emanuel Fabian’ın haberinin ardından kullanıcılar arasında ciddi bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Bir grup, haberin doğrudan füze isabetini doğruladığını savunurken, diğerleri İsrail Savunma Kuvvetleri’nin günlük raporlarında böyle bir saldırıya yer verilmediğine dikkat çekti.
Bu grup, patlamanın havada imha edilen bir füzenin parçalarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Bu ayrım, bahislerin sonucu açısından kritik öneme sahipti. Çünkü Polymarket kurallarına göre engellenen füzeler ‘isabet’ olarak kabul edilmiyordu.
Platformun şartlarına göre, 48 saat içinde saldırı doğrulanamazsa ‘hayır’ seçeneğine bahis yapan kullanıcılar kazanan ilan edilecekti. Bu nedenle Fabian’ın yazdığı haber, milyonlarca dolarlık bir kararın belirleyici unsuru haline geldi.
ÖNCE RİCA, SONRA YOĞUN BASKI
Tartışmalar sürerken Washington Post’taki iddiaya göre Emanuel Fabian’a ulaşan mesajların sayısı hızla arttı. İlk etapta gelen mesajlar daha yumuşak bir tona sahipti. Bazı kullanıcılar haberin güncellenmesini rica ediyor hatta hatalıysa düzeltilmesini talep ediyordu.
Fabian, bu yoğun ilgiyi başlangıçta anlamlandıramadığını ifade ediyor. Ancak benzer mesajların artması ve sosyal medya platformu X üzerinden de aynı taleplerin gelmesi üzerine durumun sıradan olmadığını fark etti. Mesaj gönderen hesapları incelediğinde, büyük çoğunluğunun Polymarket kullanıcıları olduğunu gördü.
TEHDİTLER VE ŞANTAJ GİRİŞİMİ
Pazar gününe gelindiğinde ise mesajların tonu sertleşti. ‘Haim’ takma adını kullanan bir kişi, Emanuel Fabian’a gönderdiği İbranice mesajlarda, haberin değiştirilmemesi halinde kendisini ‘bitirmek için’ büyük miktarda para harcanacağını yazdı. Aynı mesajlarda, haberin değiştirilmesi durumunda Fabian’ın maddi kazanç elde edebileceği de ima edildi.
Gazeteci yanıt vermeyince tehditler daha da ileri boyuta taşındı. Söz konusu kişi, Fabian’ın nerede yaşadığını ve aile üyelerinin kim olduğunu bildiğini bile iddia etti. Ardından İngilizceye geçerek 90 dakikalık bir süre verdi ve haberin değiştirilmesini talep etti.“BİR AN DÜŞÜNDÜM AMA VAZGEÇTİM”
Washington Post’taki habere göre Emanuel Fabian, yaşadığı baskının etkisiyle bir an için haberi değiştirmeyi düşündüğünü kabul etti. Ancak bunun tehlikeli bir sürecin başlangıcı olacağını fark ettiğini de söyledi. Çünkü bu talebe boyun eğerse benzer baskıların devam edeceğini ve gazeteciliğin manipülasyona açık hale geleceğini değerlendirdi. Bunun üzerine geri adım atmama kararı aldı.
Fabian, tehditleri yetkililere bildirdi ve çalıştığı gazetenin editörleriyle birlikte yaşadıklarını kamuoyuna anlatan bir yazı kaleme aldı. Bu kararı neden aldığını, “Bir gazeteciyi tehdit etmeyi düşünen herkesin belki iki kez düşünmesini sağlamak istedim” sözleriyle açıkladı. Ancak buna rağmen, benzer durumların tekrar yaşanabileceği ve diğer gazetecilerin farklı tepkiler verebileceği konusunda endişeli olduğunu da dile getirdi.BU DURUM İLK KEZ YAŞANMIYOR! MADURO OLAYINDA DA BAHİS VARDI
Emanuel Fabian’ın bahisçilerle yaşadığı kriz, son dönemde hızla büyüyen ve giderek daha fazla tartışmaya konu olan tahmin piyasalarının yarattığı sorunların son örneği olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların seçimlerden ödül törenlerine, jeopolitik gelişmelerden liderlerin geleceğine kadar birçok olayın sonucuna para yatırabildiği bu platformlar, artan işlem hacimleriyle birlikte etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
Bu tartışmaların en dikkat çekici örneklerinden biri de ocak ayında yaşandı. ABD
’li kullanıcıların erişimine kapalı olan Polymarket platformunda anonim bir kullanıcı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesine ilişkin yaptığı bahis sayesinde yaklaşık 400 bin dolar kazanç elde etti. Söz konusu bahis, ABD güçlerinin Maduro’yu gözaltına almasının hemen öncesinde yapılması nedeniyle ‘içeriden bilgi kullanımı’ iddialarını gündeme getirdi.
Şubat ayında ise yine Fabian’ın imzasını taşıyan bir başka haberde, İsrail
Savunma Kuvvetleri’nde görevli bir yedek subay ile bir sivilin, gizli bilgileri kullanarak Polymarket’te bahis oynadıkları gerekçesiyle suçlandıkları ortaya kondu. Bu gelişme, platformların güvenilirliği ve denetimi konusundaki endişeleri daha da artırdı.
HAMANEY’İN DEVRİLMESİNE İLİŞKİN AÇILAN BAHİSLERİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI
Tartışmalar mart ayında da devam etti. Yine Washington Post’ta yer alan habere göre ABD’de yasal olarak faaliyet gösteren rakip platform Kalshi’de kullanıcılar, İran
lideri Ayetullah Ali Hamaney’in devrilmesine ilişkin açılan bahislerin ödenmemesi üzerine tepki gösterdi. Platform yönetimi, bir kişinin ölümü veya devrilmesi gibi sonuçlara dayalı bahislerin ödeme kapsamına alınmadığını belirterek bu kararı savundu.
Hem Polymarket hem de Kalshi, platformlarını içeriden bilgiye dayalı işlemler ve usulsüz faaliyetlere karşı izlediklerini açıklasa da ABD’li yasa koyucular bu tür piyasaların yarattığı teşviklerin ciddi riskler barındırdığı görüşünde birleşiyor.
Polymarket cephesinden yapılan açıklamada da Emanuel Fabian’a yönelik tehditler açık şekilde kınandı. Şirket, bu tür davranışların platform kurallarını ihlal ettiğini vurgulayarak, “Tahmin piyasaları bağımsız haberciliğin bütünlüğüne bağlıdır. Gazetecileri haberlerini değiştirmeye zorlamaya yönelik girişimler yalnızca bu bütünlüğü değil, piyasaların kendisini de zedeler”
ifadelerini kullandı.
Platform ayrıca X üzerinden yaptığı açıklamada, olayla bağlantılı hesapların yasaklandığını ve kullanıcı bilgilerinin yetkili makamlarla paylaşılacağını duyurdu.The Washington Post’un “A journalist reported a missile strike. Then came the death threats.” başlıklı haberinden derlenmiştir.