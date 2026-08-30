“Futbol oynamaya gidiyorum” dedi, tetikçi olarak yakalandı: Bir annenin sosyal medya kâbusu

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Norveç’in Stavanger kentinde yaşayan Johannes Natland, 17 Mart 2025’te ailesinin evinden ayrılırken annesine futbol oynamaya gittiğini ve akşam döneceğini söyledi.

Ancak o gece eve gelmedi. Ertesi sabah annesi Ellen Kongsnes’e kısa bir mesaj göndererek birkaç günlüğüne bir arkadaşıyla uzaklaştığını yazdı.

Günler geçmesine rağmen oğlundan haber alamayan anne, eve dönmesi için peş peşe mesajlar gönderdi. Dört gün sonra kapıya gelen üç polis memuru ise ailenin hayatını değiştirecek haberi verdi.

Henüz 18 yaşında olan ve daha önce tek başına yurt dışına çıkmayan Johannes, İngiltere’nin Huddersfield kentindeki bir otel odasında yakalanmıştı. Odada iki silah, 12 gerçek mermi ve 2 bin sterlin nakit para bulunmuştu.

21 BİN STERLİNLİK PLAN



Londra’daki Old Bailey Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Johannes’in, İsveç merkezli Foxtrot adlı organize suç ağı tarafından İngiltere’de bir kişiyi öldürmek üzere internet üzerinden tutulduğu anlatıldı.

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Savcılığa göre gence görev karşılığında 270 bin Norveç kronu, yani yaklaşık 21 bin sterlin vaat edildi.

İki hafta süren yargılamanın ardından Johannes, cinayet işlemek için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme sürecini salondan takip eden anne Ellen Kongsnes, zaman zaman sanık bölümündeki oğluna el salladı. Kendisi de gazeteci olan anne, başarılı bir öğrenci ve yetenekli bir futbolcu olarak tanımladığı oğlunun uluslararası bir cinayet planının parçası haline gelmesini hâlâ anlayamadığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA TUZAK



Johannes’in organize suç ağıyla bağlantısının, bir çocuk bakım merkezinde tanıştığı başka bir gençten gelen mesajla başladığı belirtildi.

Mesajda İngiltere’de gerçekleştirilecek bir cinayet için yüksek miktarda para teklif edildiği, saldırıyı yapacak kişinin daha sonra ülkeden çıkarılacağı ve “hiçbir şeyin ters gidemeyeceği” öne sürülüyordu.

Johannes kısa süre sonra “Generalen” ve “Agent 47” takma adlarını kullanan kişilerle bir grup sohbetine eklendi. “Agent 47” adının, Hitman adlı video oyununun suikastçı karakterinden alındığı belirtildi.

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Genç, geçici pasaportla Manchester’a uçtu. Yanında yalnızca 40 sterlin, cep telefonu ve küçük bir çanta vardı. Daha sonra taksiyle Huddersfield’a gitti ve kendisine bildirilen ormanlık alandan silahlarla parayı aldı.

POLİS İZİNDEYDİ



Norveç polisi, Johannes İngiltere’ye gitmeden önce suç ağına ait bazı mesajları tespit etmişti. “Avrupa’da bir görev” ifadesinin geçtiği yazışmanın ardından Stavanger’daki genç organizatörlerden biri Oslo Havalimanı’nda yakalandı.

Johannes’in bir öğretmeni ile sınıf arkadaşı da gencin bir ev partisinde “Foxes” adlı grupla çalıştığını söylediğini ve “çok para kazanacağını, birinin öleceğini” anlattığını polise bildirdi.

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Norveçli yetkililer Johannes’in yerini Huddersfield’da tespit etti. İngiliz silahlı polisleri, genci 19 Mart sabahı saat 05.15 sıralarında kaldığı otelde gözaltına aldı.

Bu sırada annesi, oğlunun hâlâ Stavanger’da olduğunu düşünerek sürekli mesaj atıyordu. Aile ayrıca kayıp başvurusunda bulunmuştu.

SAVUNMASI İNANDIRMADI



Johannes silahları bulundurduğunu kabul etti ancak cinayet planının parçası olduğunu reddetti. Mahkemede, görevi sabote etmek amacıyla kendisini ayağından vurmayı planladığını öne sürdü.

Annesi de oğlunun bir insanı öldüremeyeceğini ve suç örgütleri tarafından istismar edilen savunmasız bir genç olduğunu savundu.

Ancak jüriye gösterilen mesajlar, Johannes’in görevi arkadaşlarına ve kız arkadaşına anlattığını ortaya koydu. Gencin silahı elinde tutarken gülümsediği bir fotoğraf gönderdiği ve cinayetin kısa süre içinde gerçekleşeceğini yazdığı belirtildi.

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Eski kız arkadaşı da Johannes’in kendisine para karşılığında birini öldüreceğini söylediğini mahkemede anlattı.

HEDEFTEKİ GENÇLER



Foxtrot ağı, İsveç-Irak kökenli Rawa Majid tarafından yönetiliyor. “Kürt Tilkisi” lakabıyla bilinen Majid’in İskandinavya’daki uyuşturucu ticaretinde etkili olduğu ve 2023’te İran’a kaçtığı ileri sürülüyor.

Örgütün, son yıllarda Avrupa’daki çeşitli saldırı planlarıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Foxtrot’un özellikle sosyal medya ve şifreli mesajlaşma grupları üzerinden savunmasız gençleri para karşılığında kundaklama, bombalama ve cinayet gibi suçlara yönlendirdiği ifade ediliyor.

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Bu sistem, “hizmet olarak suç” şeklinde tanımlanıyor. Suç örgütleri, kendileriyle doğrudan bağlantısı bulunmayan çocuk ve gençleri kullanarak saldırılar düzenletmeye çalışıyor.

Telegram tarafından daha sonra kapatılan “Samurai Kids” adlı bir grubun 10 binden fazla üyesi olduğu bildirildi. Bazı görevlerin 13 yaşındaki çocuklara kadar ulaştığı öne sürülüyor.

AİLESİ BORÇLANDI



Johannes’in ailesi, oğullarını Londra’daki Thameside ve Belmarsh cezaevlerinde ziyaret edebilmek için yaklaşık 100 bin sterlin harcadıklarını ve seyahat masrafları nedeniyle borçlandıklarını açıkladı.

Anne Ellen Kongsnes, oğlunun cezasını Norveç’te çekebilmesi için girişimlerde bulunmayı planlıyor. İngiltere’deki cezaevi koşullarının Norveç’ten çok farklı olduğunu söyleyen anne, oğlunun hapishanede herhangi bir çeteyle ilişkilendirilmemek için sürekli Norveçli olduğunu vurguladığını anlattı.

Aile, mahkûmiyet kararının ardından da Johannes’in yanında olacağını açıkladı.

Anne Kongsnes, oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığı bir dönemde yanlış kişilerle temas kurduğunu savunarak, sosyal medya üzerinden gençleri hedef alan suç örgütlerine karşı aileleri uyardı.

Johannes Natland’a verilecek cezanın daha sonra açıklanması bekleniyor.