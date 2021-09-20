Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda FETÖ operasyonu: Ev ağabeyliği yapan 6 emniyet mensubuna gözaltı kararıİstanbul'da FETÖ operasyonu: Ev ağabeyliği yapan 6 emniyet mensubuna gözaltı kararı#İstanbul
Boluda yoğun sis Trafikte yoğunluk oluştuBolu'da yoğun sis! Trafikte yoğunluk oluştu#Sis
Putinin partisi seçimi önde götürüyor... Ülke seçim hilesi tartışmalarıyla çalkalanıyorPutin'in partisi seçimi önde götürüyor... Ülke seçim hilesi tartışmalarıyla çalkalanıyor#RUSYA
Mucize kurtuluş İkinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttuMucize kurtuluş! İkinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu#ABD
BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecekBOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek#BOTAŞ
Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendiFotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi#Mehmet Turgut
Son dakika... 1915 Çanakkale Köprüsünde bir ilk Yürüyerek geçilecekSon dakika... 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk! Yürüyerek geçilecek#1915 Çanakkale Köprüsü
Son Dakika: Galatasarayda bir kriz de Mohamedde Alanyaspor maçında...Son Dakika: Galatasaray'da bir kriz de Mohamed'de! Alanyaspor maçında...#Galatasaray
Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerdeMahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!#Mahmut Kırmızıgül
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayrama flaş tepki Eyvallah dedi, sahadan çıktıSon Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayram'a flaş tepki! 'Eyvallah' dedi, sahadan çıktı#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

Fukuşima'da biriken radyoaktif atık için dikkat çeken uyarı

#Fukuşima#Japonya#Dünya
Fukuşimada biriken radyoaktif atık için dikkat çeken uyarı

Japonya'da devreden çıkarılma aşamasındaki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif atığın "kötü depolandığı" bildirildi.

Haberin Devamı

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi'nin devreden çıkarılma süreci devam ediyor.

Reaktörün devreden çıkarılma sürecinde ortaya çıkan radyoaktif atığın çoğu, önceden belirlenmiş açık hava depolarında muhafaza ediliyor.

Geriye kalan yığının, süreç içerisinde açık hava depolarına transfer süresi ve kapasite sorunu sebebiyle, prensip gereği geçici alanlarda tutuluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından flaş Fukuşima kararı

İlgili Haber:Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan flaş Fukuşima kararı

Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) nükleer santralin işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasına "atık depolama" uyarısında bulundu.

Geçici alanlardaki atık hacminin temmuz ayında 60 bin metreküpe ulaştığını bildiren NRA, Ocak 2020'den beri bu oranın sekiz kattan fazla arttığını kaydetti.

Santralde birikmeye devam eden radyoaktif atığın "kötü depolandığını" bildiren NRA, söz konusu işlemin "iyileştirilmesi gerektiğini" açıkladı.

NRA ayrıca bazı alanlarda radyoaktif atıkların bir yıldan fazla tutulduğu ve bu alanlara yönelik yıl boyunca yeterli denetleme yapılmadığını bildirdi.

İlgili Haberler:

Yapma anne bebeğini düşün...Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylentiSelçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fukuşima#Japonya#Dünya