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Fukuşima'da bir ilk: Robotla numune alındı

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#Japonya#Fukuşima#Nükleer Santral
Fukuşimada bir ilk: Robotla numune alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 12:16

Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'nden, ilk kez robot yardımıyla santralden erimiş katı yakıt numunesi alındığını bildirdi. Çalışmaların, işçilerin radyasyona maruz kalmasını en aza indirecek şekilde yürütüldüğü kaydedilirken alınan numenin akıbetinin yapılan testlerden sonra belirleneceği ifade edildi.

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Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde 2011'deki erimeden bu yana ilk kez bir robot, radyoaktif yakıt örneği aldı.

Bu örnek, santralin güvenli bir şekilde devre dışı bırakılmasına yönelik planlamalara katkı sağlayacak.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), yaptığı açıklamada, ilk kez robot yardımıyla santralden erimiş katı yakıt numunesi alındığını bildirdi.

Santralden alınan parçanın radyoaktivite seviyesine göre, numunenin testlere tabi tutulacağı veya yenisiyle değiştirileceğine karar verileceği belirtilen açıklamada, çalışmaların, işçilerin radyasyona maruz kalmasını en aza indirecek şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

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#Japonya#Fukuşima#Nükleer Santral

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