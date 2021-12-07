Fukushima Nükleer Santrali'nin tahliyesi ile ilgili yeni gelişme

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
35 kent alarmda Peş peşe uyarılar35 kent alarmda! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Her yerde aranıyordu Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHer yerde aranıyordu! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Skandal patladı... Parlamento tuvaletinde uyuşturucu maddeSkandal patladı... Parlamento tuvaletinde uyuşturucu madde! #İngiltere
Asgari ücrette kritik gün Saat 14.00te başlayacakAsgari ücrette kritik gün! Saat 14.00'te başlayacak#Asgari Ücret
Esnafın kâbusu olmuştu Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılarEsnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar#Antalya
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Dünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovduDünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovdu!#Zoom
Tek tuşla kurtuldu Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurduTek tuşla kurtuldu! Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurdu#KADES
Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz'Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin' demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz!#Prens Harry
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Bakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsunBakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... "Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsun"#Sanna Marin
HABERLERDünya Haberleri

Fukushima Nükleer Santrali'nin tahliyesi ile ilgili yeni gelişme

#Fukushima Nükleer Kazası#Japonya#Dünya
Fukushima Nükleer Santralinin tahliyesi ile ilgili yeni gelişme

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyun denize bırakılması sürecini incelemek üzere Japonya'ya ekip gönderme kararını erteledi.

Haberin Devamı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA), 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki Büyük Doğu Japonya Depremi ve tsunaminin ardından nükleer faciaya sahne olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nin tahliye sürecinde yapacağı denetim Covid-19 engeline takıldı. Kurum, santralde biriken radyoaktif atık suyun denize bırakılması sürecini incelemek üzere Japonya'ya ekip gönderme kararını erteledi. Uluslararası kamuoyundaki endişeleri gidermek ve şeffaflığı sağlamak üzere bu ay ülkeye gelmesi beklenen denetçilerin Ocak veya sonrasında gönderileceği öğrenildi. Kararın, ülkenin Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle uyguladığı sınır tedbirleri nedeniyle alındığı belirtildi.

RADYOAKTİF SU ARITILARAK DENİZE BIRAKILACAK

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Daiichi Nükleer Santrali kazasına sahne olmuş, santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kazanın ardından santralin nasıl güvenle tahliye edileceği sorusu gündeme gelirken, tesisin işletmecisi TEPCO 1 milyon tondan fazla radyoaktif atık suyun bulunduğu santralde depo olarak kullanılan tankların 2022'ye kadar dolacağını duyurmuştu. Japonya hükümeti ise atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde arıtılarak 2023 yılı itibariyle denize bırakılmasına karar vermişti. Japonya'nın planı Çin ve Güney Kore başta olmak üzere çevre ülkelerin tepkisini çekerken, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı IAEA şeffaflık adına süreci denetleyeceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fukushima Nükleer Kazası#Japonya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil