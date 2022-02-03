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Fukagu'dan Kovid-19 simülasyonu... Dikkat çeken 15 dakika detayı

#Omicron#Koronavirüs#Dünya
Fukagudan Kovid-19 simülasyonu... Dikkat çeken 15 dakika detayı

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fukagu'nun yaptığı Covid-19 simülasyonu, 15 dakikalık ve 50 santimetre mesafeden yapılan konuşmalar sırasında Omicron mutasyonundan enfekte olma riskinin, maske takan kişilerde yaklaşık yüzde 75 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

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Covid-19 salgınında Omicron mutasyonu endişesi dünya gündemini meşgul ederken, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fukagu, virüsün bulaşma oranına dair bir simülasyon gerçekleştirdi.

Japonya'daki RIKEN Ulusal Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip tarafından yapılan çalışma kapsamında Omicron mutasyonunun geçmiş küme enfeksiyonlarını mercek altına alan Fukagu, virüsün damlacık yoluyla yayılışına dair bir simülasyon ortaya koydu.

Çalışmada, 50 santimetre mesafeden maskesiz olarak 15 dakika süreyle konuşulduğunda virüsün yüzde 100 enfekte ettiği sonucuna varan Fukagu, maske takıldığında ise aynı riski yüzde 14 olarak belirlendi.

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Maskesiz olarak 1 metre mesafeden yapılan konuşmalarda virüsün bulaşma riski yüzde 60 olarak tespit edilirken, maske takıldığında ise aynı mesafeden enfeksiyon kapma riski yüzde 0 olarak kayda geçti.

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SOSYAL MESAFE UYARISI

Araştırmacılar, sosyal mesafeyi korumanın enfeksiyon riskini düşük tutmaya yardımcı olduğunu hatırlatırken, maske ve mesafe kuralları ile okul ve kamusal alanlar gibi kalabalık yerlerde vaka artışının önlenebileceğine dikkat çekti.

Kapalı ortamlarda yapılan konuşmaların kısa tutulması ve havalandırma gibi önlemlerin de damlacık yoluyla yayılma riskini azaltabileceği belirtildi.

DELTA'DAN 70 KAT DAHA HIZLI

Öte yandan Omicron ve Delta'ya karşılaştıran bilim insanları Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirlemişti.

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Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.

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#Omicron#Koronavirüs#Dünya

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