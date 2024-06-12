Fuji Dağı manzarasını kapatan bina yıkılacak

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Sekisui House firmasına ait 10 katlı ve 18 daireli apartmanın dağ manzarasını kapatması bölgede yaşayanların şikâyetlerine yol açtı. Şikâyetlerin ülke kamuoyunda da gündeme gelmesiyle firma, nadir görülen bir karara imza atarak daireleri satışa hazır hale gelmesine rağmen bina için yıkım kararı aldı. Firma, dağın manzarasını yeterince göz önünde bulundurmadıklarını kabul ederken, yıkım maliyetlerini de karşılayacaklarını belirtti. Japonya’da bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.