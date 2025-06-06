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Fuego Yanardağı patladı! Halk tahliye edildi, eğitime ara verildi

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#Fuego Yanardağı#Guatemala#Yanardağ Patlaması
Fuego Yanardağı patladı Halk tahliye edildi, eğitime ara verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 15:36

Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 500'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

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Guatemala'nın başkenti Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla 2 bin metrenin üzerine çıkan dumanlar, yanardağın güney yamacına doğru yayılan kül bulutları oluşturdu.

500’DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını duyurdu.

Fuego Yanardağı patladı Halk tahliye edildi, eğitime ara verildi

OTOYOL KAPATILDI VE 39 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yanardağın patlamaya devam edeceğini belirten yetkililer, bölgedeki bir otoyolun kapatıldığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini de aktardı.

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#Fuego Yanardağı#Guatemala#Yanardağ Patlaması

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