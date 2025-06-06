Fuego Yanardağı patladı! Halk tahliye edildi, eğitime ara verildi

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Guatemala'nın başkenti Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla 2 bin metrenin üzerine çıkan dumanlar, yanardağın güney yamacına doğru yayılan kül bulutları oluşturdu.

500’DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını duyurdu.

OTOYOL KAPATILDI VE 39 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yanardağın patlamaya devam edeceğini belirten yetkililer, bölgedeki bir otoyolun kapatıldığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini de aktardı.