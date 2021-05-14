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HaberlerDünya HaberleriFuat Oktay'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a sert tepki
GeriDünya Fuat Oktay'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a sert tepki
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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.05.2021 - 22:36 | Son Güncelleme:

Fuat Oktay'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a sert tepki

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Fuat Oktay'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmesine tepki gösterdi.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı sergilediği tavırla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın altına imzasını attı. Filistin'de çocukların katliamına ortak olan, vicdan yoksunu bu zatın Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve faşizme de cesaret veren tutumu insanlık tarihine düşülen kara bir lekedir." ifadelerini kullandı.

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