FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried Bahamalar'da tutuklandı

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Bahamalar tarafından yapılan açıklamada Kasım ayında iflas başvurusu yapan Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı bildirildi. Bahama Başsavcısı Ryan Pinder, ABD makamlarının resmi bir talepte bulunur bulunmaz Bahamalar'ın Bankman-Fried'i ABD'ye derhal iade edeceğini açıkladı. Bankman-Fried, tahmini 32 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en zengin insanlarından biriydi.

Bahama Başbakanı Phillip Davis ise yaptığı açıklamada, "Bahamalar ve ABD'nin halkın güvenine ihanet eden ve kanunları çiğneyen FTX ile bağlantılı tüm bireylerin hesap vermesinde ortak çıkarları var" dedi.

Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. Bankman-Fried ise geçtiğimiz günlerde müşterilerinin fonlarını bilerek kötüye kullanmadığını söylemişti.