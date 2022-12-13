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FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried Bahamalar'da tutuklandı

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#Kripto Para#FTX#Sam Bankman-Fried
FTXin eski CEOsu Sam Bankman-Fried Bahamalarda tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 05:46

Kripto para şirketi FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'in ABD hükümetinin talebi üzerine Bahamalar'da tutuklandığı açıklandı.

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Bahamalar tarafından yapılan açıklamada Kasım ayında iflas başvurusu yapan Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı bildirildi. Bahama Başsavcısı Ryan Pinder, ABD makamlarının resmi bir talepte bulunur bulunmaz Bahamalar'ın Bankman-Fried'i ABD'ye derhal iade edeceğini açıkladı. Bankman-Fried, tahmini 32 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en zengin insanlarından biriydi.

Bahama Başbakanı Phillip Davis ise yaptığı açıklamada, "Bahamalar ve ABD'nin halkın güvenine ihanet eden ve kanunları çiğneyen FTX ile bağlantılı tüm bireylerin hesap vermesinde ortak çıkarları var" dedi.

Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. Bankman-Fried ise geçtiğimiz günlerde müşterilerinin fonlarını bilerek kötüye kullanmadığını söylemişti. 

 
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#Kripto Para#FTX#Sam Bankman-Fried

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