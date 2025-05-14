×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

FT'den dikkat çeken Türkiye analizi... 'Erdoğan, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapabilecek birkaç dünya liderinden biri'

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Savunma Sanayii#Türkiye#NATO
FTden dikkat çeken Türkiye analizi... Erdoğan, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapabilecek birkaç dünya liderinden biri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 11:23

İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa'nın savunma stoklarını yenilemeye çalıştığı bir dönemde Türkiye'nin yerli üretimleriyle ön plana çıktığını yazdığı analizinde Türkiye'nin parlayan projelerinin detaylarına yer verdi. Türk ordusunun gittikçe güç kazandığını yazan gazete "Türkiye Avrupa güvenliği için nasıl hayati bir öneme sahip oldu?" sorusunun cevabını okuyucuları ile paylaştı.

Haberin Devamı

NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye artık askeri, diplomatik gücü ve coğrafi konumunun dışında peş peşe attığı savunma sanayi hamleleri ile de dünya gündeminde. ABD başkanı Donald Trump'ın mesafeli bir tutum takınmasıyla, en yakın müttefikini kaybeden ve savunmada yeni bir arayışa giren Avrupa'da da gözler uzun süredir Türkiye'ye çevrilmiş durumda.

FT'DEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ: TÜRKİYE ORDUSU GİTTİKÇE GÜÇ KAZANIYOR

İngiliz Financial Times gazetesi de bugün yayınladığı bir analizde "Türkiye Avrupa güvenliği için nasıl hayati bir öneme sahip oldu?" sorusunu sordu ve dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ordusunun hızla güç kazandığına dikkat çeken FT, haberinde Trump’ın NATO’ya karşı küçümseyici tavrı ve Avrupa güvenliğine ilgisizliği nedeniyle Türkiye'nin stratejik öneminin daha da ön plana çıktığını vurguladı ve Ankara ile AB arasındaki daha yakın bir ortaklığın artık 'kaçınılmaz' göründüğünü yazdı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAvrupa ile pazarlıkta Türkiye’nin eli güçleniyorAvrupa ile pazarlıkta Türkiye’nin eli güçleniyorHaberi görüntüle

"ERDOĞAN BÖYLE BİR TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEK BİRKAÇ DÜNYA LİDERİNDEN BİRİ"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırlandığını hatırlatan gazete, "Türkiye’nin artan askeri ve diplomatik etkisini vurgulayan bir diğer gelişme de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında üçlü bir görüşmeye ev sahipliği yapmayı önermesi oldu. Bu görüşme belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ancak Erdoğan, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapabilecek birkaç dünya liderinden biri. ABD Başkanı Trump ile iyi ilişkileri var. Ukrayna savaşına “dengeli” yaklaşımının bir parçası olarak, Kiev’e askeri malzeme sağlamasına rağmen Moskova ile de ticari ve diplomatik ilişkilerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin askeri ağırlığının inkar edilemeyeceğini savundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sık sık AB savunma toplantılarına davet edildiğini belirten FT, Avrupalı bir yetkilinin sözlerine atıfta bulundu ve AB'de Ankara ile daha yakın işbirliği yapma ve yeni kanallar açma isteğinin olduğunu yazdı.

FTden dikkat çeken Türkiye analizi... Erdoğan, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapabilecek birkaç dünya liderinden biri


"TÜRKLER ASKERİ GÜCÜ NASIL KULLANACAKLARINI BİLİYOR"

Haberin Devamı

Avrupa'nın aksine Türkiye'nin Ukrayna için çok rahat bir şekilde bir 'barış gücü' kurabileceği belirtilen analizde şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye donanması Karadeniz'e giriş ve çıkışları kontrol ediyor. 355.000 aktif personeliyle Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO’nun Avrupa kanadındaki en büyük orduya sahip ülkesi. Avrupa, Ukrayna’ya destek için 30.000 kişilik bir güç oluşturmaya çalışırken zorlanıyor; buna karşın Türkiye, Libya ve Somali gibi yerlerde deneyim kazanmış ordusuyla hızlıca 'etkili bir barış gücü' kurabilir.

Batılı bir güvenlik yetkilisi de bu konuda 'Türkler askeri gücü nasıl kullanacaklarını biliyor ve kayıplardan korkmuyor. Terörle mücadele operasyonları güçlü ve İHA’ları doğru bir biçimde kullanıyorlar.' diyor"

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSavunmasız Avrupanın aradığı cevap Türkiyede: Tarihi bir eşleşme olabilirSavunmasız Avrupa'nın aradığı cevap Türkiye'de: Tarihi bir eşleşme olabilir!Haberi görüntüle

"AVRUPA STOK YENİLEMEYE ÇALIŞIRKEN TÜRKİYE YERLİ ÜRETİME GEÇTİ"

Haberinde devamında 'Türkiye'nin savunma sanayisi de patlama yaşıyor' ifadelerini kullanan FT şöyle devam etti;

"Avrupa ülkeleri Ukrayna’yı desteklemeye ve savunma stoklarını yenilemeye çalışırken, Türk yapımı zırhlı araçlar, savaş gemileri, İHA’lar ve mühimmatlar büyük oranda yerli parçalarla üretim hatlarından çıkıyor.

Devlete ait savunma şirketleri STM ve ASFAT, Ukrayna için korvet gemileri üretiyor. Repkon, ABD ve Almanya’da top mermisi üretim hattı kurdu. Beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ın ilk teslimatlarının 2028 yılında devlete ait TAI tarafından Türk Hava Kuvvetleri’ne yapılması planlanıyor.

Haberin Devamı

Yakın zamanda, Baykar İtalyan savunma şirketi Leonardo ile ortak bir girişim kurdu. Bu girişim, Baykar’a şu anda Orta Doğu’da bulunan müşterilerine ek olarak Avrupa'nın hızla büyüyen İHA pazarına satış yapma şansı tanıyabilir.

FTden dikkat çeken Türkiye analizi... Erdoğan, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapabilecek birkaç dünya liderinden biri

"NELER YAPABİLDİĞİMİZE NE KADAR İYİ YAPABİLDİĞİMİZE BİR BAKIN"

Savunma sanayisinin Türkiye ekonomisinin parlayan alanlarından biri olduğunu vurgulayan FT haberinde Londra’daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde savunma tedarik uzmanı olan Tom Waldwyn'in sözlerine yer verdi. Waldwyn ise Türkiye'nin Avrupa'ya şunu söylemeye çalıştığını belirtiyor;

"Neler yapabildiğimize ve ne kadar iyi yaptığımıza bir bakın"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Savunma Sanayii#Türkiye#NATO

BAKMADAN GEÇME!