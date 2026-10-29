FT: Trump’ın hedefi Putin’le ortaklık

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Financial Times’ın haberine göre Trump’ın temsilcisi Steve Witkoff ile Putin’in temsilcisi Kiril Dmitriyev’in yürüttüğü planın ilk adımı enerji alanında atılacak. Amerikan şirketlerinin, savaş nedeniyle faaliyetleri durdurulan Sibirya’daki Sahalin-1 petrol projesine dönmesi, Rus petrolünün Drujba boru hattı üzerinden Ukrayna’dan geçerek Amerikan aracı şirketleriyle Avrupa’ya satılması hedefleniyor.
Ayrıca Kuzey Akım 2’nin Baltık Denizi’nde sağlam kalan kolundan Almanya’ya Amerikan şirketleri aracılığıyla yeniden doğalgaz akışı başlatılması planlanıyor. Rus gübresinin ABD’ye satışı ve uçak üretiminde kullanılan Rus titanyumunun Amerikan pazarına dönüşü de planlar arasında.
Trump’ın Ukrayna savaşı bitmeden Putin ile işbirliğine hazırlanmasının Washington ile Brüksel arasındaki ilişkileri gerilebileceği değerlendiriliyor.