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FT: Trump’ın hedefi Putin’le ortaklık

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Putin#Financial Times
FT: Trump’ın hedefi Putin’le ortaklık
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 07:00

Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla iki yıldır özel temsilcileri aracılığıyla Putin ile kapalı kapılar ardında görüşmeler yürüten ABD Başkanı Donald Trump’ın, savaş sonrasında Rusya’nın ekonomik ortağı olmayı hedeflediği öne sürüldü. 

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Financial Times’ın haberine göre Trump’ın temsilcisi Steve Witkoff ile Putin’in temsilcisi Kiril Dmitriyev’in yürüttüğü planın ilk adımı enerji alanında atılacak. Amerikan şirketlerinin, savaş nedeniyle faaliyetleri durdurulan Sibirya’daki Sahalin-1 petrol projesine dönmesi, Rus petrolünün Drujba boru hattı üzerinden Ukrayna’dan geçerek Amerikan aracı şirketleriyle Avrupa’ya satılması hedefleniyor.

Ayrıca Kuzey Akım 2’nin Baltık Denizi’nde sağlam kalan kolundan Almanya’ya Amerikan şirketleri aracılığıyla yeniden doğalgaz akışı başlatılması planlanıyor. Rus gübresinin ABD’ye satışı ve uçak üretiminde kullanılan Rus titanyumunun Amerikan pazarına dönüşü de planlar arasında.

Trump’ın Ukrayna savaşı bitmeden Putin ile işbirliğine hazırlanmasının Washington ile Brüksel arasındaki ilişkileri gerilebileceği değerlendiriliyor.

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#Trump#Putin#Financial Times

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