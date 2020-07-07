FT: Hafter, Fransa için artık yük

Haberde kıdemli bir Batılı diplomat, “Fransızlar Hafter’in artık değerli bir varlık olmadığını, yük haline geldiğini fark ettiler. Hata yaptıkları için mahcup olduklarına inanıyorum. Bu hatayla karşı karşıya kalınca da (politikalarını) haklı göstermek zorundalar ve Türkiye’yi suçluyorlar” yorumunda bulundu. Haberde bu konuda üst düzey bir Avrupalı diplomatın, “Dürüst olalım, Türkiye Trablus’un düşüşünü durdurdu. Onların müdahalesi olmasaydı insani bir felaket yaşanırdı” şeklindeki sözlerine de yer verildi.

AKAR: FRANSA’DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak basın toplantısında, Libya açıklarında bir Fransız gemisinin Türk donanması tarafından taciz edildiği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Borrell’e Fransa’nın iddiasıyla ilgili bilgilerin verildiğini ifade eden Akar, bunların NATO ile de paylaşıldığını ve söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Akar, “Fransız müttefiklerimiz tarafından da bu bilgilerin değerlendirilmesiyle gerçeklerin tam olarak anlaşılacağını ve onun sonucunda da bizim bir özür beklediğimizi de Fransız dostlarımızın bilmesini istiyorum” diye konuştu.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Önceki gün de Libya’nın Misrata Hava Üssü’nde BBC’nin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, “Biz Fransız gemisinin taciz etmediğimiz gibi, Fransız gemisi bizim üç gemimizin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı” dedi ve gerçeklerin NATO tarafından önümüzdeki günlerde ortaya çıkarılacağını söyledi. Akar, bazı ülkelerin Türkiye’nin hamlelerini kendi çıkarlarına aykırı bulduğunda NATO’yu araç olarak kullanmaya çalıştıklarını da ifade etti. Ege’de yaşanan gerilimlere de değinen Akar, Lozan anlaşması gereği 23 adanın silahlandırılamayacağını, ancak bunların 16’sının Yunanistan tarafından silahlandırıldığını belirtti.

TÜRKİYE KARŞITI İKİ BAKAN GÖREVE DEVAM

Eski Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in istifasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un atadığı Jean Castex’in kabinesinde yer alacak bakanlar belli oldu. Kabinede önemli düzeyde değişikliğe gidilirken Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly yerlerini koruyan yedi bakan arasında yer aldı. Le Drian, son dönemde Fransa’nın giderek agresifleşen Türkiye politikasının mimarları arasında. Özellikle Libya konusunda Macron’u yönlendiren isimlerden olan Le Drian, Avrupa Birliği’nin Türkiye politikasını masaya yatırmasını istiyor. Parly de Fransa’nın bir fırkateyninin Libya açıklarında Türk savaş gemileri tarafından taciz edildiği iddiasını NATO’ya taşıyan isim.

RUSYA’DAN LİBYA’YA SAVAŞÇI TAKVİYESİ

Rusya, Suriye’nin doğusunda Beşar Esad rejimi kontrolündeki bölgelerden, aralarında eski DEAŞ mensuplarının da bulunduğu 300 savaşçıyı para karşılığında Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’in saflarına gönderdi. Rusya, Irak sınırındaki Deyrizor ilinde rejime bağlı ‘Şebbiha’ milisleri ile İran destekli yabancı gruplardan Fatimiyyun, Zeynebiyyun ve Kudüs tugayları saflarından çoğu Suriyeli 300 savaşçıyı aylık 1000-1500’er dolar karşılığında Libya’ya sevk etti. Bu savaşçılar arasında İran ve Afgan kökenliler de bulunuyor. Yeni paralı askerler arasında rejimle ‘uzlaşı’ imzalayarak Deyrizor’a dönen ve daha sonra Kudüs Tugayları saflarına katılan en az 8 eski DEAŞ’lı da yer aldı. (AA)