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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 02:11 | Son Güncelleme:

Frontex Macaristan'daki operasyonlarını durdurdu

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Frontex Macaristan'daki operasyonlarını durdurdu
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Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), Macaristan'ın, Avrupa Adalet Divanının kararını uygulayıncaya kadar ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Merkezi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Frontex'in Sözcüsü Chris Borowski, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Frontex'in Macaristan'daki faaliyetlerini durdurduğunu doğruladı.

Borowski, Macaristan'ın, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanının aralık ayında verdiği kararı uygulayıncaya kadar Frontex'in ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını söyledi.

Frontex kapsamında ülkede bulunan 20 kişinin geçici olarak bölgedeki diğer ülkelere kaydırılacağını da aktaran Borowski, Frontex'in Macaristan'daki görevine kısa sürede tekrar geri dönmeyi umduğunu belirtti.

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmişti ve yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı. Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın bu uygulamalarının, Sırbistan'dan gelen sığınmacıları yasa dışı olarak geri göndermesinin ve iltica sisteminin AB hukukunu ihlal ettiği yönünde karar vermişti.

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