Frikik vermesini engelledi

Bir süredir, özellikle de kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavır ile dikkat çeken Justin Bieber, geleneğini yine bozmadı. Bieber, mekândan ayrılırlarken bekleyen fotoğrafçıların görüntü alamaması için iki elini Hailey’nin kalçası ve bacaklarına siper etti. 27 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, model eşinin elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştı. Bieber, geçtiğimiz aylarda basın mensuplarının eşi Hailey Baldwin’in uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüş hatta bu yüzden onlarla tartışmıştı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor