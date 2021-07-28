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Dünya
Haber Giriş: 28.07.2021 - 07:00 |  Son Güncelleme:

Frikik vermesini engelledi

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Frikik vermesini engelledi

Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti, önceki akşam Batı Hollywood’da sanat galerisi açılışına katıldı. Alessandra Rich marka bacak boyunca transparan dantel detayları olan kadife siyah bir elbise giyen Hailey, gecenin sonunda zor anlar yaşayınca devreye Justin Bieber girdi.

Bir süredir, özellikle de kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavır ile dikkat çeken Justin Bieber, geleneğini yine bozmadı. Bieber, mekândan ayrılırlarken bekleyen fotoğrafçıların görüntü alamaması için iki elini Hailey’nin kalçası ve bacaklarına siper etti. 27 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, model eşinin elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştı. Bieber, geçtiğimiz aylarda basın mensuplarının eşi Hailey Baldwin’in uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüş hatta bu yüzden onlarla tartışmıştı.

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