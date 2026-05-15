Fransızların eşleri anneleri gibi oluyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 07:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (48) ve eşi Brigitte’in (73) geçen yıl Vietnam’a gittikleri başkanlık uçağında kameralara yansıyan kavgalarının arkasındaki isim olduğu söylenen İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani’nin geçen yıl Fransız basınına verdiği röportaj yeniden gündeme geldi.

Paris Match’e konuşan oyuncu, Fransa’daki kadın ve erkek ilişkilerine dair, “Bence tüm Fransız erkekleri annelerine takılıp kalıyor. İlk eşleri sahip olamadıkları anneleri oluyor ve bir kez bağlandılar mı bir daha bırakmıyorlar. Başka birine deli gibi aşık olsalar bile” yorumunu yaptı. Macron da eşi Brigitte ile 15 yaşında bir lise öğrencisiyken tanışmıştı. Brigitte, tanıştıklarında Macron’un eğitim gördüğü lisede öğretmenlik yapan, evli ve üç çocuk annesi 39 yaşında bir kadındı.

MESAJLARI YAKALADI

Önceki gün Fransız gazeteci Florian Tardif, yeni kitabında Brigitte’in Macron’a attığı tokadın arkasında bir kıskançlık krizinin yattığını iddia etmişti. Tardif’in iddiasına göre Brigitte, Macron’un telefonunda İranlı oyuncu Ferahani’yle mesajlaşmasını yakalamıştı. Fransız gazeteci, Macron ve Ferahani’nin bir süredir ‘platonik’ olarak iletişimlerini sürdürdüğünü ve Macron’un İranlı oyuncuya “Sizi çok güzel buluyorum” gibi mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü.

