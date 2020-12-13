Fransız YPG’li Fransa’da yakalandı

Adli polis uzmanı gazeteci Dominique Rizet’in BFMTV’de polis kaynaklarına dayandırarak yaptığı açıklamada, başkent Paris ile Toulouse bölgelerinde bomba yapımında kullanılan melzemeler tespit edildiğini, buna ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Grubun polise suikast hazırlığını itiraf ettiğini söyleyen Rizet, aralarında YPG saflarında çatışmış Fransız asıllı Florient D.’nin bulunduğunu da kaydetti. Florient D. iki yıl önce Fransa’ya dönmüştü.