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Haber Giriş: 13.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fransız YPG’li Fransa’da yakalandı

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Fransız YPG’li Fransa’da yakalandı
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Fransa’da eylem hazırlığında olan ve geçmişte Suriye’de terör örgütü YPG saflarında çatışan Fransız teröristin polis operasyonunda yakalandığı bildirildi.

Adli polis uzmanı gazeteci Dominique Rizet’in BFMTV’de polis kaynaklarına dayandırarak yaptığı açıklamada, başkent Paris ile Toulouse bölgelerinde bomba yapımında kullanılan melzemeler tespit edildiğini, buna ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Grubun polise suikast hazırlığını itiraf ettiğini söyleyen Rizet, aralarında YPG saflarında çatışmış Fransız asıllı Florient D.’nin bulunduğunu da kaydetti. Florient D. iki yıl önce Fransa’ya dönmüştü.

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