Fransız Yahudileri aşırı sağa mı kayacak

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Ülkede antisemitik söylemin bir zamanlar en belirgin temsilcisi olan Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), artık Fransız siyasetinde 7 Ekim’deki Hamas saldırılarından bu yana İsrail ve Yahudi topluluğuna en fazla empati gösteren parti durumunda. Buna karşı ülkedeki sol siyasetin Filistin yanlısı bir tutum benimsemesi, Fransız Yahudilerini aşırı sağa oy vermeye itebilir.

7 EKİM ETKİSİ VAR

Paris hükümeti, yılın ilk üç ayında 360’tan fazla Yahudi karşıtı olay yaşandığını, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artış anlamına geldiğini açıkladı. İki yıl önce “Faşizmin ve antisemitizmin kızı Le Pen’e hayır” bildirisine imza atan, ülkenin önde gelen Yahudi düşünürlerinden Serge Klarsfeld, artan antisemitik saldırıların etkisiyle Ulusal Birlik’e oy verme çağrısı yapıyor. Öte yandan Klarsfeld’i “tarihi tersine çevirmekle” suçlayan ve antisemitik geçmişi olan RN’ye oy vermeyeceklerini belirtenler de mevcut. Siyasi analistler, RN’nin 7 Ekim’den sonra Fransız Yahudilerine yönelik söylemleri sayesinde yardımları, partiye yönelik “tabuların yıkılmış olabileceğini” belirtiyor.