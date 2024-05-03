Fransız uzmanlar: Çocuklar ekrandan uzak durmalı... 18 yaş altına sosyal medya yasaklansın

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından görevlendirilen uzman heyetin hazırladığı rapora göre, 3 yaşından küçük çocuklar ekran başında hiç vakit geçirmemeli ve 6 yaşına kadar bu süre “güçlü bir şekilde sınırlandırılmalı.” Heyet, ayrıca 11 yaşın altındaki çocuklara cep telefonu verilmemesi ve 13 yaşın altındaki hiç kimsenin internet erişimi olan bir telefona sahip olmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca sosyal medya kullanımının 18 yaşın altındakiler için yasaklanması ve bu yaşın altındakilerin sadece Bluesky gibi etik platformlara erişebilmesi gerektiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü de ekran süresinin 2 yaşına kadar tavsiye edilmediğini, 2 yaş ve üstü için bir saatten fazla olmaması gerektiğini belirtiyor.

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ŞİDDETE MARUZ KALINIYOR

Diğer yandan uzmanlar, sosyal medyanın depresyon ve anksiyete için bir “risk faktörü” olabileceğini ve çocukların pornografi ve şiddet içeren içeriklere “endişe verici” düzeyde maruz kaldıklarını tespit ettiler. Raporda ayrıca, “ekranların hem dolaylı hem de doğrudan olumsuz etkileri konusunda çok net bir fikir birliği” olduğu belirtildi. Çalışmada, ekran başında geçirilen zamanın “çocukların sağlığı, gelişimi, toplumun geleceği açısından sonuçlar doğurduğu” ifade edildi. Macron’un Rönesans partisi üyeleri geçen yıl, çocuklarla çalışan kişilerin ekran başında geçirdikleri süre konusunda daha fazla eğitim almalarını, kreş ve ilkokullarda ekran kullanımının daha fazla düzenlenmesini öngören bir yasa tasarısı sunmuştu.