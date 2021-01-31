Fransız uçakları Atina’ya tatbikata geliyor

20 Ocak’ta tura çıkan Fransız uçak filosu, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ı kapsayan turne çerçevesinde salı günü Yunanistan’da olacak. Yunan F-16 ile Fransız Rafale savaş uçakları, ortak bir askeri eğitim tatbikatı çerçevesinde ilk kez yanyana uçacaklar. Cibuti’den yola çıkan 4 adet Rafale savaş uçağı, 2 adet A400M askeri nakliye uçağı ve bir adet A330 Phoenix yakıt ikmal uçağı ile yaklaşık 150 personelden oluşan Fransız filosu salı günü Atina’ya yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tanagra hava üssüne inecek.



BİNLERCE KM UZAKTA

Hafta başında Atina’yı ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, Kathimerini gazetesindeki demecinde “Tatbikatın hedefi, Fransız hava kuvvetlerinin, Fransa topraklarıından binlerce kilometre uzaklıkta, stratejik önem taşıyan bölgelerde operasyonel becerisini göstermektir” dedi. Atina Fransa’ya 2.3 milyar euro karşığılında, altısı yeni olmak üzere toplam 18 Rafale savaş uçağı sipariş etmişti.