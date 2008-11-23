Fransız sosyalistlerde seçim tartışması

Erhun GEYİSİ/PARİS, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi FRANSA'da Sosyalist Parti krizi sürüyor. İki gün önce yapılan seçimlerin sonuçları büyük tartışmalara yol açtı.

Yaklaşık 140 bin parti üyesinin kullandığı oylarla gerçekleştirilen seçim, yalnızca 42 oy farkla Martine Aubry lehine sonuçlanınca kıyamet koptu. Zira birçok bölgeden gelen seçim sonuçlarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Segolene Royal’in bir şansı daha olabilir.



Sosyalist Parti genel sekreterliği için yapılan ve son turda iki kadın aday Martine Aubry ile Segolene Royal arasında geçen yarış foto- finişe kaldı. Yaklaşık 140 bin parti üyesinin oy kullandığı seçim, yalnızca 42 oy farkla Martine Aubry lehine sonuçlanmış ve Aubry, zaferini ilan etmişti. Ancak dün yaşanan gelişmeler, Aubry’nin işinin o kadar da kolay olmayacağını gösteriyor.



Her şey, Segolene Royal’in kurmaylarından Jean- Pierre Mignard’ın, Lille kentinde 20, Talange’da 18 oyun yanlışlıkla Aubry lehine sayıldığını ve Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya’nın seçim sonuçlarının, saat farkı nedeniyle ellerine ulaşmadığını açıklamasıyla başladı. Bu açıklamanın ardından uzun bir gün ve gece yaşayan sosyalistler, saatler boyu çeşitli seçim noktalarından gelen ve yanlış olduğu ortaya çıkan sonuçlar üzerine durmaksızın toplama-çıkarma yapmak zorunda kalarak gerçekten kimin önde olduğunu öğrenmeye çalıştılar.



Rue 89 adlı internet sitesinin verdiği bilgiye göre, bir ara Royal lehine dönen ibre, sonuç itibariyle yine Aubry’yi, bu kez 59 oy farkla göstermeye başladı.



Sosyalist Parti’de seçim sonuçlarına ilişkin resmi açıklama, Pazartesi günü toplanacak Parti Konseyi’nce Salı günü yapılacak. Segolene Royal, dün yaptığı açıklamada, sonuçta kendisinin galip geldiğinin anlaşılması durumunda bile seçimin tekrarlanmasını talep edeceği sözünü verdi. Aubry cephesiyse, seçimin yenilenmesi seçeneğini şimdilik yok sayıyor.



1969 yılında kurulan Sosyalist Parti’de genel sekreterlik seçimleri, 1997 yılından bu yana delege oylarıyla değil, parti üyelerinin oylarıyla yapılıyor.



