Fransız Senato Başkanı: ‘Akdeniz Türk denizi değildir’

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Önceki günlerde Atina’da Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Parlamento Başkanı Konstantinos Tasulas ile görüşen Larcher, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasında öngörülen “saldırı halinde karşılıklı katkı” maddesinin, AB anlaşmalarına aykırı olmadığını öne sürdü.

Larcher, “Türkler, ‘Fransa Doğu Akdeniz’e karışmasın’ diyor” yönündeki bir soruya karşılık, “Doğu Akdeniz, tüm Akdeniz’in olduğu gibi bir Türk denizi değildir. Doğu Akdeniz’de istikrar için Yunanistan’a ihtiyacımız var. Kıbrıs (Rum kesimi) ise AB sınırı teşkil etmektedir” yanıtını verdi.