Fransız savcıdan PKK avukatlarına ders gibi yanıt

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Fransa yargısı, ülkenin güneydoğusunda Kürt diasporasından “devrim vergisi” adı altında haraç toplama, gasp, terörizmin finansmanı ve örgüte zorla eleman kazandırma suçlamalarıyla yargılanan, terör örgütü PKK üyesi 11 kişiyi suçlu buldu. Fransa’da siyasilerin, terör örgütü ve uzantılarına bağlı isimleri Senato ve Ulusal Meclis’te ağırlamayı sürdürdükleri bir döneme denk gelen karara göre, tamamı Fransa’ya Türkiye’den gelen kişiler olan örgüt mensupları, üç yıl ertelenmiş hapis cezasından beş yıl hapse kadar cezalar aldılar. Savunma avukatlarının davayı, “PKK’nın terör örgütü olmadığı” tezi için kullanma çabaları ise savcı Xavier Laurent’a takıldı.

PKK’NIN TEZİ TUTMADI

Davalı avukatları, “PKK’ya on yıl önceki gibi muamele edilemeyeceği”, “DEAŞ’la mücadeleye yardımcı olan örgütün terörist muamelesi göremeyeceği”, “Örgütün kesinlikle Fransa’yı hedef almadığı” ve “uluslararası düzeni tehdit etmediği” tezlerini işlediler. Medyaya yansıyan bilgilere göre, geçen ay Fransa Senatosu’nda terör örgütü ve uzantılarına üye bazı isimleri ağırlayan Senato Başkan Yardımcısı Pierre Laurent da mahkemede PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkarılması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı.

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‘PKK HÂLÂ BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR’

Mahkemenin siyasetle işi olmadığı, söz konusu olanın bir hukuk meselesi olduğunu dile getiren, Le Monde gazetesinin “Kürt sorununu iyi bildiği anlaşılan” vurgusu yaptığı, savcı Laurent ise ders gibi yanıt verdi. Laurent, PKK’nın silah bırakmadığını, hâlâ bir terör örgütünün yöntemlerine sahip olduğunu ve egemen bir devlet olan Türkiye’de terör eylemleri gerçekleştirdiğini, bu nedenlerden dolayı da terörist bir hareket olmaya devam ettiğini söyledi. Laurent, “Fransa’da polisleri öldürmek terörizm sayılır da Türkiye’de öldürünce sayılmaz mı? Bu tutarlı değil” dedi.

YARGIÇ DA AYNI ÇİZGİDE

Yargıç Murielle Desheraud da savcının tezlerine hak verdi. Le Monde’a göre, Desheraud, “PKK üyeleri ya da sempatizanları inkâr edilemez bir şekilde Irak-Suriye cephesine müdahale etmiş ve cihatçı gruplara karşı savaşmışsa, PKK’nın sadece bu faaliyetle tanımlanamayacağını ve terörist karakterinin kanıtlandığını” belirterek Türkiye’deki bir dizi saldırının PKK’ya atfedildiğini dile getirdi. Desheraud, Fransa’da Türk diplomatlara ait bina ve araçlara zarar verilmesi gibi şiddet eylemlerinden de bahsetti.

TEHDİTLE PARA

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Soruşturma kapsamında elde edilen kanıtlar terör örgütü üyelerinin topluluktan dışlama da dahil çeşitli tehdit yöntemleriyle önemli miktarda haraç topladıklarına işaret ediyor. Toplanan miktarın yılda yaklaşık iki milyon Euro (43 milyon TL) seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Mahkeme, terör bağlantılı davalarda öne çıkan uygulama olan Fransa topraklarında bulunma yasağını devreye sokmadı. Bunda yargılanan örgüt üyelerinin çoğunluğunun mülteci statüsüne sahip olmaları etkili oldu.

TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKMASI ZOR

PKK, ABD ve Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Fransa’nın da bu listenin altında imzası var. Bir örgütün AB’nin terör örgütleri listesine girmesi için üye ülkelerin tamamının onayı gerekiyor. Bu durum ilgili örgüt ya da bireyin listeden çıkması için de geçerli. Son dönemde PKK’nın listeden çıkarılmasına yönelik olarak çeşitli kesimlerin giderek artan baskısı var. Bununla birlikte şu aşamada AB içinde PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına ilişkin oybirliği sağlamak için yeterli zemin yok.