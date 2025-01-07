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Fransız sağı yasta: Baba Le Pen hayatını kaybetti

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#Fransa#Le Pen#Aşırı Sağ
Fransız sağı yasta: Baba Le Pen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 16:08

Fransa'da aşırı sağ siyasetinin tartışmalı ismi Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ulusal Cephe (Front National) Partisi'nin kurucusu Le Pen'in, uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

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Fransa'da aşırı sağ siyasetinin simge isimlerinden ve Ulusal Cephe'nin (Front National) kurucusu Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Le Pen'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

1928'de Fransa'nın Bretagne bölgesindeki La Trinité-sur-Mer'de doğan Le Pen, siyasi kariyerine 1956 yılında milletvekili olarak adım attı. Ancak Le Pen'i Fransa'nın siyasi tarihine taşıyan asıl adımı, 1972'de aşırı sağ görüşleriyle bilinen Ulusal Cephe'yi kurması oldu.

Göçmen karşıtı ve milliyetçi söylemleriyle tanınan Le Pen, 2002 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura çıkmış ancak Jacques Chirac karşısında ağır bir yenilgi almıştı.

Siyasi kariyeri boyunca tartışmalı açıklamaları ve provokatif üslubuyla gündemde kalan Le Pen, holokostla ilgili sözleri nedeniyle büyük tepkiler toplamış ve hakkında birçok dava açılmıştı.

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2011 yılında partinin yönetimini kızı Marine Le Pen'e devreden Le Pen, 2015 yılında partiden ihraç edilmesiyle siyasi arenadan büyük ölçüde çekilmişti.

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#Fransa#Le Pen#Aşırı Sağ

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