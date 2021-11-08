Fransız rahiplerden istismar önlemi! Papa'dan talepte bulundular

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Le Figaro'nun haberine göre, Fransa Psikoposlar Kongresi (CEF) Başkanı Eric de Moulins-Beaufort, Lourdes kentindeki CEF toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



Beaufort, Katolik rahiplerin Papa'dan, kiliselerde cinsel istismar mağdurlarına yönelik muameleleri incelemek için "güvenilir" biri kişi talebinde bulunduğunu belirtti.



Rahiplerin cinsel istismarlarda Kilise'nin kurumsal sorumluluğu bulunduğu ve istismarların sistematik olduğu yönündeki kararını anımsatan Beaufort, güvenilir kişi talebinin istismar vakalarının aydınlatılmasında pekiştirici bir adım olacağına dikkati çekti.



Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) 5 Ekim'deki raporunda, 1950'den bu yana Fransa'da yaklaşık 330 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını ortaya koymuştu.