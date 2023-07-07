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Fransız polisine telekulak yetkisi: Şüphelileri izleyebilecekler

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#Fransa#Emmanuel Macron#Macron
Fransız polisine telekulak yetkisi: Şüphelileri izleyebilecekler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Fransız parlamentosu, polisin şüphelendiği kişileri çok geniş yetkililerle takip etmesine olanak sağlayacak yasa tasarısını kabul etti.

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Bundan sonra artık kolluk kuvvetleri, şüphelilerin telefon ve diğer cihazlarının kamera, mikrofon ve konumlarını uzaktan etkinleştirerek izleyebilecek. Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, yeni uygulamayı savunurken bunun az sayıdaki vakayı etkileyeceğini savundu. Tasarı, Arap kökenli 17 yaşındaki Nahel M.’nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan sokak olaylarının öncesinde, haziran ayının başında Senato’dan geçmişti. Tasarıdaki teknik takip imkânlarının, en az 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlarda devreye gireceği belirtildi.

SOSYAL MEDYAYI KISITLAMA ÖNERİSİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplumsal olayların yaşandığı durumlarda sosyal medyanın kontrol ve erişime kapatılma olasılığının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gösterilerde zarar gören 200’den fazla yerleşim merkezinin belediye başkanlarıyla bir toplantı düzenleyen Macron, “İşler kontrolden çıktığında, sosyal medya kullanımını düzenlememiz ya da kesmemiz gerekebilir” diye konuştu.

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#Fransa#Emmanuel Macron#Macron

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