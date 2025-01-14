Fransız ordusunda sızıntı skandalı: StravaLeaks

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Fransa'da askeri güvenlik büyük bir skandalla sarsıldı. Popüler sağlık uygulaması Strava'nın veri sızıntısı, Fransız Deniz Kuvvetleri'nin en gizli üssüne ait bilgilerin ifşa olmasına yol açtı. Olay hem orduda hem de Fransız basınında büyük yankı uyandırdı.

Le Monde gazetesinde yer alan habere göre, nükleer başlıklı füzeler ile donatılmış dört denizaltı yer alan ve Fransız donanmasının en iyi korunan askeri bölgesi Long adacığının bilgileri, akıllı telefonlarda ücretsiz kullanılabilen egzersiz uygulaması Strava ile sızdırıldı.

"StravaLeaks" adı verilen skandaldaki denizaltı personeli, istemeden yaptıkları paylaşımlar ile üçüncü nesi̇l nükleer balistik füze deni̇zaltısı (SNLE) devriyelerinin kontrol noktalarını, değişim vakitlerini, adacığın güzergahı gibi gizli bilgileri sızdırdı.

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Denizaltıcıların paylaştığı bilgilerinin yanı sıra Strava uygulamasında, ABD ve Rusya başkanlarının korumalarının hareket rotaları da görülebiliyor.

Karadan, denizden ve insansız hava araçlarıyla korunan adacığın, 2000'den fazla çalışanı bulunuyor. Adacıkta, her biri Hiroşima'ya atılan atom bombasının bin katı gücünde 16 nükleer başlıklı füze korunuyor.

2018'DE FARK EDİLDİ

Son 10 yılda 450'den fazla kullanıcının aktif olduğu uygulamada, kullanıcıların takma ad kullanmadığı ve hareketlerinin herkes tarafından görülebildiği yer aldı.

2018 yılında Fransız gazetesi Le Telegramme tarafından yapılan araştırmada, Fransız nükleer denizaltılarına ilişkin sızıntı küçük ölçekte de olsa yer aldı.

2018'deki sızıntının 7 yıl sonra da devam ettiği ve sızıntıyı gerçekleştiren askeri personelin kim olduğu görüldü. Long Adacığında görevli personelin ismini Paul olarak değiştiren Le Monde, personelin Ocak 2023'te 16 kez aktif olduğunu ve Şubat 2023'te adacığın güzergahını açıklayacak şekilde rıhtım boyunca koştuğunu belirtti.

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10 kilometre koşan Paul, 45 dakika boyunca yaklaşık 10 kez gidiş-dönüş rotasının haritada görülmesine neden oldu. Yine isimleri Arthur ve Charles olarak değiştirilen personel de benzeri şekilde adacığın yürüme güzergahını uygulamaya işledi. Le Monde, personeli uygulamayı kullanmayı bıraktıkları tarihin SNLE'deki görevlerine başladıkları tarih olduğunu ifade etti.

AKILLI SAATLER Mİ İFŞA ETTİ?

Yetkililer, Strava uygulamasını kullanarak istemeden de olsa sızıntı gerçekleştiren personelin ağır cezalara çarptırılma riskiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "kendi antrenman performanslarını kaydetmek isteyen personele ait akıllı saatler, talimatlara rağmen güvenlik kontrollerinden geçmiş olabilir" denildi.

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İhlallerin çoğunun denizaltıcılara ait olmadığını belirten yetkililer, tesislerin gözetilmesinde görevli askeri personelin sızıntılara neden olduğunu söyledi.

Adacıkta internete erişimin olmadığını vurgulayan yetkililer, paylaşılan verilerin gerçek zamanlı olmadığını ve akıllı saatlerin internete eriştiğinde tek seferde bütün bilgileri yayınladığını bildirdi.

Fransız Donanması tarafından Le Monde gazetesine yapılan açıklamada, "Bazı personelin ihmali, adacığın operasyonel üssünün faaliyetlerini etkileyebilecek sızıntılar teşkil etmemektedir" denildi.