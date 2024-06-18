Fransız milli oyuncu tartışma çıkardı... Mbappe’den sandık mesajı: Aşırı sağa oy vermeyin

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ÜNLÜ Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Almanya’da düzenlenen 17’nci Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024’te dün oynanan Avusturya maçı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fransız halkına seslenerek erken genel seçimlerde ‘aşırı sağa oy vermeyin’ çağrısında bulundu.

MİLLİ TAKIMI BIRAKIR MI

30 Haziran ve 7 Temmuz’da yapılacak seçimde Fransız gençlerinin ülkesi için “kritik bir an” olarak nitelediği seçimlerde sandığa gitmesi gerektiğini ifade eden Mbappe, “Bugün hepimiz aşırılıkçıların iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatımız var” ifadelerini kullandı. “Hoşgörü, farklılık ve saygı değerlerini paylaşmayan bir ülkeyi temsil etmek istemiyorum. Umarım 7 Temmuz’dan sonra da bu tişörtü giymekten gurur duyarım” da diyen Mbappe’nin aşırı sağın seçimleri kazanması halinde milli takımı bırakabileceği yorumları yapıldı. Babası Kamerun, annesi ise Cezayir kökenli olan 25 yaşında başarılı futbolcu, son olarak Real Madrid’e transfer olmuştu. Mpabbe’nin çağrısı hem destek buldu, hem de ‘siyaseti siyasilere bırak’ diye tepki çekti.

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MACRON’UN SEÇİM KUMARI

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Fransa ayağında Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31.37’lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bunun üzerine büyük bir risk alarak parlamentoyu feshetmiş, 30 Haziran-7 Temmuz’da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu. Uzmanlar, Emmanuel Macron’un erken seçim kararının kumar olduğunu, gerçekleşecek seçimlerde de aşırı sağın başarı elde etmesi durumunda sonuçların tüm kıtayı etkileyecebileceğini belirtmişti. Öte yandan Fransa Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ifade özgürlüğü ve demokratik bir gereklilik olan oy kullanma çağrısının desteklendiği belirtildi.