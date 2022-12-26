Fransız medyasından skandal manşetler! PKK sempatizanları yerine Türkiye'yi hedef aldılar

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Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonrası PKK sempatizanları Paris sokaklarına döküldü.

Saldırı, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Paris’in 10. bölgesinde, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi ve bir kuaföre yakın bir alanda gerçekleşti. 69 yaşındaki, yabancılara karşı “patolojik” bir nefret duyduğu açıklanan saldırganın kalabalığa ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır bir şekilde yaralandı.



Saldırganın AFP'ye konuşan babası oğlu için “deli” dedi.

Fransız medyasında William M. adıyla anılan zanlı polise, ilk önce Paris’in kuzeyinde, göçmenlerin yoğun yaşadığı Seine-Saint-Denis bölgesinde bir saldırı gerçekleştirmek istediğini, ancak etrafta az sayıda insan olması ve kıyafetlerinin silahını kullanmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle bundan vazgeçtiğini anlattı.

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İfadesi sonrası psikiyatri servisine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız saldırgan, sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek gözaltı kararının kaldırılmasının ardından bugün yeniden gözaltına alındı.



Paris sokaklarında şiddet eylemleri düzenleyen insanların ellerinde PKK bayraklarıve Öcalan posterleri olması dikkat çekti

PROTESTOLAR ŞİDDET OLAYLARINA DÖNÜŞTÜ

Fransa'da şok etkisi yaratan saldırı sonrası düzenlenen protestolar bir anda şiddet eylemlerine dönüştü. Polise taş, sandalye ve benzeri maddeler fırlatan protestocular en az dört aracı devirerek kullanılamaz hale getirdi.

FRANSIZ GAZETELERİNDEN ÇİRKİN MANŞETLER

Fransız medyası 2 gündür attığı manşetlerle, sokaklarını savaş alanına çeviren PKK sempatizanlarını eleştirmek yerine Türkiye'yi hedef almayı seçti.



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Fransa'nın en büyük gazetelerinden birisi olan Liberation, şiddet eylemlerine ilişkin haberini "Fransa'daki Kürtlere ırkçı saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var" başlığı ile duyurdu.

Gazete haberinde saldırının tesadüf olmadığını öne sürerek saldırının gerçekleştiği yerin "Devletsiz en büyük halkın elçiliği görevini yaptığını" iddia etti.



Fransız TV kanalı BFM ve RMC radyosu, Türkiye karşıtı ya da PKK yanlısı insanların açıklamalarına yer verdikleri yayınlarında Türkiye'nin Kürt toplumunu tecrit etme arzusu içinde olduğunu öne sürdü ve Paris'teki saldırının arkasında 'Türk gizli servisinin olabileceği' gibi akılalmaz iddialar ortaya attılar.



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"PKK'NIN RESMİ OLMAYAN KARARGAHI"

Le Monde gazetesi de Türkiye'yi hedef aldığı haberinde 'Paris'te öldürülen Kürtler: Fransa'da Ankara'nın kendilerine uyguladığı şiddetin peşini bırakmayan militan bir topluluk' başlığını kullandı.

Saldırının gerçekleştiği yerin basit bir topluluk derneği olmadığının altını çizen gazete burayı 'PKK'nın resmi olmayan karargahı' olarak tanımladı.

Gazete ayrıca, saldırının arkasında sadece 'ırkçı birinin' gösterilmesinin 'şüpheli' olduğunu öne sürdü.

