Fransız kanalı Erdoğan'ın eski komşuları ile konuştu! 'Biz ona gençken de Reis derdik'

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14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için nefesler tutuldu...

Batı medyası Türkiye'deki gelişmeleri anbean seyrederken, Fransız haber kanalı France 24 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllar boyunca yaşadığı Kasımpaşa'ya bir ziyarette bulundu.

KASIMPAŞA'DA HİÇ KİMSE REİS'İ UNUTMADI

Kanalın İstanbul muhabiri Asiya Hamza, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını kullanarak başladığı haberinde "Kasımpaşa'daki hiç kimse 'Reis'i unutmadı. Komşuları, kaderinde zaten parlak bir gelecek olan cömert adamı anlattı" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın uzun yıllardır tersane işçilerine ev sahipliği yaptığına dikkat çeken yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gemi kaptanı olan babası Ahmet Erdoğan'ın da bu nedenle Rize'den göçtükten sonra buraya yerleştiğini, Erdoğan'ın gençken simit satarak cep harçlığını çıkarttığını belirtti.



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Erdoğan'ın evinin hemen karşısındaki bakkalın sahibi Semiha Karaoğlupaçal, Fransız kanalına Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmadan önce orada yaşadığını belirterek, "Alışveriş için dükkanımıza gelir, her sabah işe gitmeden önce selam verirdi. Recep Tayyip Erdoğan her zaman hayırsever biri olmuştur. Çocuklara vermek için dükkanımızdan bir şeyler alırdı, Cuma günleri onlara harçlık verirdi." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan ile gurur duyuyoruz, onu seviyoruz çünkü o bizden biri." diyen Karaoğlupaçal, "O bunun için doğmuş. Allah'tan başka kimseden korkmuyor. Dualarımızla galip gelecektir. Onu hiçbir şey durduramaz." dedi.



Yazar nüfusun çoğunluğunun mütevazı kökene sahip bu adamla kendini özdeştirdiğini belirterek "Sokağın dilini konuşan adam, gerçek bir halk kahramanı" ifadelerini kullanarak sözü mahallenin kuaförü Gönül hanıma veriyor.

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27 yıldır Kasımpaşa'da yaşadığını ve bir dönem Erdoğan'ın oturduğu binada kaldığını belirten Gönül, "Erdoğan'ı bir kaç kez gördüm. Belediye başkanıyken ve hükümetteyken bizi ziyarete geldi. İnsanlara yakın birisi" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Bir gün kapı çaldı. Kapıyı açtığımda karşımda Erdoğan'ı görmeyi beklemiyordum Büyüklere saygı göstergesi olduğu için elini öpmek istedim ama o istemedi. İnsani olarak çok iyi birisi, başkan olarak çok saygı duyuyorum"

"KORUMALARININ İNSANLARI UZAKLAŞTIRMASINDAN HOŞLANMIYOR"

Erdoğan'ın yaşadığı binada kalan 72 yaşındaki Hüseyin Üstünbaş'ı ziyaret eden France 24 muhabiri, Üstünbaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kişisel olarak tanıyan tek kişi olduğunu ve dış basının ziyaretlerine alışık olduğunu belirterek ev sahibinin salonundaki Erdoğan fotoğrafına dikkat çekti.



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Üstünbaş ise Erdoğan'ın sadeliğine ve erişebilirliğine dikkat çekerek, "Biz arkadaşız. Çocuklarımız birlikte oynayıp büyüdüler. Bilal Erdoğan oğlumla yaşıt. O zaman oturdukları ev aynı bizimki gibiydi. Artık güvenlik önlemleri nedeni ile insanlar ona ulaşamıyor ama o bizi ne zaman görse gelip konuşuyor. Korumalarının insanları uzaklaştırmasından hoşlanmıyor" dedi.

"BİZ ONA GENÇKEN DE REİS DERDİK"

Erdoğan'ın cömertliğine dikkat çeken eski komşusu, "Erdoğan bu mahalledeki insanlara yardım edebilmek için çok şey yaptı. Biz ona zaten gençken de 'Reis' derdik. Onun nasıl biri olduğunu biliyorum. Bu seçimi de kazanacak" ifadelerini kullandı.